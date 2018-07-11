機場航班暴增 600輛排班計程車「備戰」

2018-07-11 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



瑪莉亞颱風通過後，桃園機場國際航班下午起陸續恢復飛機起降，受颱風影響延誤的航班，集中下午4到6點起降爆量，機場600輛排班計程車也幾乎全部出動，因應突然增加的搭機旅客。

桃園機場公司稍早指出，截至中午受到影響的航班有119班，包括87班延誤、32班取消，已協調航空公司、地勤、航警、移民署、海關等相關單位調度人力支應，也呼籲旅客耐心等候。