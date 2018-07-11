颱風瑪莉亞來襲 桃園機場全天取消170架次航班

2018-07-11 16:41 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



瑪莉亞颱風侵襲，桃園機場11日共取消170架次航班。中午過後出入境旅客順暢通關搭機或順利通關入境，並沒有出現預估旅客「爆量」情形，讓航空公司及工作人員鬆了一口氣。

桃園機場公司統計，11日整天出入境航班總數為634架次，其中出境288架次、入境346架次。全天取消客機143架次、貨機27架次。

瑪莉亞颱風侵襲，強風及雨勢對桃園機場影響時間，大約從10日晚間10時至11日上午10時之間的12個小時影響較大，這段時間內幾乎沒有航機起降，大部分航空公司都把航班延後到11日中午12時以後起降。原本預估11日中午以後每個小時起降航班達40架次，已經超過桃園機場每小時34架次的容量，因此預估11日午後旅客會爆量。

11日下午桃園機場兩座航廈入境或出境旅客通關大致順暢，並沒有出現「爆量」情況，各航空公司、地勤公司，以及CIQS各通關權責單位預置的人力也發揮效用。