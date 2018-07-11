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粉領族想化解血光之災 意外驗出肝癌

2018-07-11 16:37聯合報 記者江良誠╱即時報導

24歲陳姓女子工作壓力大，母親到宮廟幫女兒求神，師父指陳女有血光之災，陳女想到抽血化解災難，卻意外查出肝癌，趕緊手術治療，幸好是初期癌症恢復良好，目前定期回診追蹤。

衛福部南投醫院外科主任李博彰說，陳姓病患抽血驗出胎兒蛋白指數高達500（正常為0到9）腹部超音波檢查疑似有肝腫瘤，進一步以電腦斷層、核磁共振掃描，確認為肝惡性腫瘤，趕緊安排陳女住院手術切除。腫瘤雖有7公分，因為包覆相當完整，沒有轉移也沒有血管侵襲，屬第一期肝癌，手術預後佳，不過術後仍要密切追蹤。

南投醫院肝膽腸胃科醫師王柏政說，台灣肝癌人數多的原因，主要是B型和C型肝炎引發，黃麴毒素、嚴重脂肪肝、先天遺傳疾病（例如血鐵沉積症）、抽菸、糖尿病、口服避孕藥也可能與肝癌的形成有關，但年輕又沒有B肝、C肝的患者實屬少見。

由於肝癌早期沒有症狀，因此陳女對於在宮廟問事的經過以及意外驗出肝癌覺得不可思議，直呼師父與醫師都是貴人。

李博彰說，肝臟神經只分布表面，初期肝癌幾乎沒有明顯症狀，容易被忽視。呼籲民眾保持正常飲食作息，定期健檢及癌症篩檢。肝炎患者更應定期進行血液及腹部超音波檢查，並且門診追蹤，以遠離肝癌的威脅。

南投醫院外科主任李博彰呼籲罹患肝炎病患，要定期超音波檢查。圖／南投醫院提供
南投醫院外科主任李博彰呼籲罹患肝炎病患，要定期超音波檢查。圖／南投醫院提供
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陳姓女病患經核磁共振檢查，發現肝部腫瘤（黃圈處），幸好是初期肝癌，及時手術切除。...
陳姓女病患經核磁共振檢查，發現肝部腫瘤（黃圈處），幸好是初期肝癌，及時手術切除。圖／南投醫院提供
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肝癌腫瘤手術

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