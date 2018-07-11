性強迫症納精神疾病 可助診斷明確

2018-07-11 16:53 台灣醒報 記者陳恩潔╱台北報導



醫學證實性強迫症患者無法擁有健康性生活。（photo by ladepeche.ma） 分享 facebook 世界衛生組織(WHO)近日首度將「性強迫症(compulsive sexual behavior disorder)」列為精神疾病，並將其定義為「具有長期無法控制、強烈且不斷重複的性衝動，並引發相關釋放性欲行為。」由於過去性強迫症無明確劃分基準，WHO此舉將協助醫界更加明確診斷患者疾病。但WHO強調，不能將性強迫症與性成癮畫上等號，此症能否算是成癮的一種，仍待觀察。

層出不窮的性罪犯案件，時不時便會在社會上掀起軒然大波，然而在撻伐罪犯的同時，人們不妨思考，他們究竟怎麼了？囚禁三名女子做為性奴長達十年的罪犯卡斯特羅於法庭上表示，他對性成癮、他病了，無法控制自己。其他類似社會案件罪犯，也常有被診斷患有精神疾病的情形，然而在過去，性衝動相關問題未曾被列為精神疾病，其定義也相當模糊。

根據《CNN》報導，世界衛生組織近日將性強迫症列入精神疾病，並將其症狀明確定義為「具有長期無法控制、強烈且不斷重複的性衝動，並引發相關釋放性欲行為。」擁有多名性伴侶或高頻率發生性行為並不算是性強迫症，對該類患者來說，釋放性慾行為必須已成為「生活核心」，且為此忽視個人健康及任何其他興趣、活動與責任。有些患者甚至根本不覺得不斷重複的過程，會為他們帶來愉悅，但卻無法控制自己。

精神科醫師提摩太．方表示，WHO的決議使他們能更直接以科學的方式介入此疾病，而一位WHO在幾內亞的公關則告訴《商業內幕》，這項決議將能協助有性欲問題的患者更容易接受治療。然而，是否有性成癮狀況存在仍充滿爭議。由於許多患者並沒有出現如毒癮、酒癮等物質上癮、甚至賭博、遊戲等精神上癮會出現的戒斷、依附症狀，因此仍未有明確證據支持性成癮的說法。

提摩太表示，在他遇過的超過1000位性強迫症患者中，若能直接找到患病的根本原因，如曾受過的創傷等，患者都能很快恢復健康。他提醒，面對這樣的患者，除了陪伴及用藥，目的應放在協助患者建立健康的性生活。

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