父母態度影響孩童 越正向越不易胖

2018-07-11 16:49 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



英國研究顯示,父母於懷胎期間的態度,會影響青少年的體重。(photo by Fixer Lauryn Breslan & Family via flickr used by CC license) 分享 facebook 父母於懷胎期間的態度,會影響青少年的體重!英國布里斯托大學利用內外控量表,來評估7000對父母懷孕時的態度。外控型人格主張「成事在人,但謀事在天」,內控型人格則認為「人定勝天」。調查顯示,若懷胎時父母是外控型,則孩子在青少年時期較易有肥胖問題。研究主持人高汀解釋,對自己較無自信的父母,較難維持對孩子健康有益的行為。

根據《科學日報》報導,該研究從90年代起,針對7000對父母進行問卷調查,詢問懷胎時的個性、心情和態度,並於孩子8歲時向他詢問相同問題、測量體重直到17歲。該研究利用人格研究的內外控量表,來評估父母、孩子的態度。外控型人格相信,生活受到他們不能控制的環境因素、機會和命運影響;內控型人格則認為,他們可以控制自己的生活

研究顯示,若母親屬於外控型人格,則孩童15歲時的體重會超重1.7公斤;如果是父親屬於外控型人格,青少年的體重會超重1.49公斤;至於孩童本身是外控型人格,他的體重會超重1.5公斤。

「儘管我們深知,不均衡的飲食、缺乏運動會造成成人與孩童肥胖,但少有研究調查心理因素是否導致過重。」高汀博士向《每日醫學》表示,多虧於這項90年代啟動的研究,終於有證據顯示,對自己較無信念的父母,較難執行改變飲食習慣、戒菸或哺育母乳等,對孩童健康有益的行為。高汀博士指出,未來研究將著重於父母試圖改變懷胎時的態度,是否能造成新的結果。

