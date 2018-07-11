父母態度影響孩童 越正向越不易胖

2018-07-11 16:49 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



英國研究顯示，父母於懷胎期間的態度，會影響青少年的體重。（photo by Fixer Lauryn Breslan & Family via flickr used by CC license） 分享 facebook 父母於懷胎期間的態度，會影響青少年的體重！英國布里斯托大學利用內外控量表，來評估7000對父母懷孕時的態度。外控型人格主張「成事在人，但謀事在天」，內控型人格則認為「人定勝天」。調查顯示，若懷胎時父母是外控型，則孩子在青少年時期較易有肥胖問題。研究主持人高汀解釋，對自己較無自信的父母，較難維持對孩子健康有益的行為。

根據《科學日報》報導，該研究從90年代起，針對7000對父母進行問卷調查，詢問懷胎時的個性、心情和態度，並於孩子8歲時向他詢問相同問題、測量體重直到17歲。該研究利用人格研究的內外控量表，來評估父母、孩子的態度。外控型人格相信，生活受到他們不能控制的環境因素、機會和命運影響；內控型人格則認為，他們可以控制自己的生活

研究顯示，若母親屬於外控型人格，則孩童15歲時的體重會超重1.7公斤；如果是父親屬於外控型人格，青少年的體重會超重1.49公斤；至於孩童本身是外控型人格，他的體重會超重1.5公斤。

「儘管我們深知，不均衡的飲食、缺乏運動會造成成人與孩童肥胖，但少有研究調查心理因素是否導致過重。」高汀博士向《每日醫學》表示，多虧於這項90年代啟動的研究，終於有證據顯示，對自己較無信念的父母，較難執行改變飲食習慣、戒菸或哺育母乳等，對孩童健康有益的行為。高汀博士指出，未來研究將著重於父母試圖改變懷胎時的態度，是否能造成新的結果。

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