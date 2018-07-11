鼓勵民眾監控非法露天燃燒 陳情減少8.4%

2018-07-11 16:27 中央社 台北11日電



圖為環保署長李應元。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影 分享 facebook 環保署日前試辦「千里眼」計畫，鼓勵民眾協助監控周遭非法露天燃燒行為，根據環保署統計，試辦計畫兩個月期間，燃燒稻草及其他垃圾陳情數都較去年減少8.4%。

為了維護環境空氣品質，行政院環保署從5月2日至6月30日止，推動為期兩個月的「獎勵民眾舉發非法露天燃 燒試辦計畫」，希望藉由民眾擔任「千里眼」，若發現未經許可從事稻草、果樹枝及垃圾等露天燃燒行為，向環保機關進行舉報，並提供具體可資辨識明確的佐證資料及協助環保人員到達燃燒事發地點進行查證工作，就可領取獎勵金。

目前檢舉成效還在統計中，但根據環保署公害陳情系統統計，試辦計畫期間的露天燃燒陳情件數，相較去年同期有下降趨勢，其中燃燒稻草陳情件數由306件減至227件、燃燒其他含果樹及垃圾陳情件數則由2420減為2268件。

環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡鴻德指出，根據結果顯示，非法露天燃燒一年來減少8.4%，顯示民眾已逐漸瞭解露天燃燒除了會影響空氣品質外，也會對人體健康及生活品質產生危害，進而自主配合政府政策共同維護空氣品質。

不過，雖然比例有減少，但在比對各縣市陳情數之後，卻有部分縣市的陳情數是呈上升趨勢，包含桃園市、新竹市、苗栗縣、嘉義市、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等。

蔡鴻德表示，這代表在宣導防止露天燃燒部份，行政部門仍有加強的空間，未來會結合地方政府力量，與民眾合作努力降低非法露天燃燒行為。

過去規範露天燃燒行為，違者一件開罰新台幣5000元，但因金額過高，開罰比例並不高，空污法日前三讀通過，針對露天燃燒行為是採微罪輕罰精神，降低最低罰鍰額度。

環保署指出，未來民眾露天燃燒如被環保機關處分，罰鍰金額下限為1200元，未來也將落實執法減少露天燃燒行為。