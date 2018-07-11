親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

替妹妹叫屈！ 辜仲諒不解前妹婿「為何偷家產」

韓職／王維中主場對起亞虎 力求中止連敗

鼓勵民眾監控非法露天燃燒 陳情減少8.4%

2018-07-11 16:27中央社 台北11日電

圖為環保署長李應元。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
圖為環保署長李應元。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
分享
環保署日前試辦「千里眼」計畫，鼓勵民眾協助監控周遭非法露天燃燒行為，根據環保署統計，試辦計畫兩個月期間，燃燒稻草及其他垃圾陳情數都較去年減少8.4%。

為了維護環境空氣品質，行政院環保署從5月2日至6月30日止，推動為期兩個月的「獎勵民眾舉發非法露天燃 燒試辦計畫」，希望藉由民眾擔任「千里眼」，若發現未經許可從事稻草、果樹枝及垃圾等露天燃燒行為，向環保機關進行舉報，並提供具體可資辨識明確的佐證資料及協助環保人員到達燃燒事發地點進行查證工作，就可領取獎勵金。

目前檢舉成效還在統計中，但根據環保署公害陳情系統統計，試辦計畫期間的露天燃燒陳情件數，相較去年同期有下降趨勢，其中燃燒稻草陳情件數由306件減至227件、燃燒其他含果樹及垃圾陳情件數則由2420減為2268件。

環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡鴻德指出，根據結果顯示，非法露天燃燒一年來減少8.4%，顯示民眾已逐漸瞭解露天燃燒除了會影響空氣品質外，也會對人體健康及生活品質產生危害，進而自主配合政府政策共同維護空氣品質。

不過，雖然比例有減少，但在比對各縣市陳情數之後，卻有部分縣市的陳情數是呈上升趨勢，包含桃園市、新竹市、苗栗縣、嘉義市、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等。

蔡鴻德表示，這代表在宣導防止露天燃燒部份，行政部門仍有加強的空間，未來會結合地方政府力量，與民眾合作努力降低非法露天燃燒行為。

過去規範露天燃燒行為，違者一件開罰新台幣5000元，但因金額過高，開罰比例並不高，空污法日前三讀通過，針對露天燃燒行為是採微罪輕罰精神，降低最低罰鍰額度。

環保署指出，未來民眾露天燃燒如被環保機關處分，罰鍰金額下限為1200元，未來也將落實執法減少露天燃燒行為。

空氣品質空污

相關新聞

今年第2例本土登革熱出現 疾管署籲颱風後清積水容器

2018-07-11 15:59

颱風瑪莉亞來襲 桃園機場全天取消170架次航班

2018-07-11 16:41

粉領族想化解血光之災 意外驗出肝癌

2018-07-11 16:37

影／躲過颱風 宜蘭童玩節明天開園

2018-07-11 11:36

颱風過後桃機航班爆量！ 每小時超過40架次

2018-07-11 11:15

日本腦炎首例一出 彰化溪州六村老人補打疫苗

2018-07-11 09:14

夏天喝溫開水 逼出寒氣、少出毛病

2018-07-10 23:32

B肝孕婦服藥 預防垂直傳染

2018-07-10 23:32

半月型微笑討喜 有助求職

2018-07-10 23:32

睡眠呼吸中止症 心血管風險高

2018-07-10 23:32

影／「瑪莉亞」亂航班 旅客提早候機 桃機湧人潮

2018-07-11 16:58

性強迫症納精神疾病 可助診斷明確

2018-07-11 16:53

父母態度影響孩童 越正向越不易胖

2018-07-11 16:49

遠見公布台灣最佳大學排行榜 靜宜進前30強

2018-07-11 15:20

瑪莉亞颱風釀全台40校受災 災損金額攀升至109多萬

2018-07-11 15:19

「醫師，我的皮膚變黃怎辦」 黃疸不一定等於肝病

2018-07-11 15:13

瘋世足買運彩中賓士 越南僑生要換現金回鄉蓋房

2018-07-11 14:42

泰菜NARA進軍新竹 名字有「泰」或「國」贈佳餚

2018-07-11 14:41

瑪莉亞颱風來襲，車商祭出風災受損車輛維修優惠專案

2018-07-11 14:37

馬卡龍含違規色素 邊境退1.78公斤市面下架93顆

2018-07-11 14:22

台北菜價跌兩成 買氣減弱

2018-07-11 14:19

這一夏 我們在城市公園書聚

2018-07-11 14:17

避暑打卡 來去「晶夏」FUN藝術

2018-07-11 14:17

顧102歲阿公 94歲阿嬤也是病號

2018-07-11 13:55

颱風假不追劇要幹嘛？ Netflix推超貼心智慧下載功能

2018-07-11 13:27

哪種沐浴清潔用品最好 想不到醫師推薦這種

2018-07-11 13:26

隱形眼鏡族當心 沐浴時忽略這步驟視力恐受損

2018-07-11 13:24

乳房自我檢查可降低乳癌死亡率？ 國健署說NO

2018-07-11 13:08

颱風過後航班爆大量 桃機呼籲旅客提早到機場

2018-07-11 12:37

瑪莉亞漸遠離台東鐵公路交通恢復 海空交通仍停擺

2018-07-11 12:36

IBIKE吹風看夕陽 高美濕地暑假新玩法

2018-07-11 12:26

影城現人潮 新北市民賺到一天颱風假

2018-07-11 12:23

哈密瓜的「瓜味」到底是哪來？怎麼去除呢？

2018-07-11 12:09

颱風假小心手滑！新竹百貨營業時間看這

2018-07-11 12:08

老老照顧！ 94歲阿嬤照顧102歲阿公

2018-07-11 11:56

台灣虎航調整收費標準 10月28日起生效

2018-07-11 11:47

颱風假跨縣市生活圈不同調 百貨賣場樂見人潮

2018-07-11 11:39

新北、桃園停班百貨照樣開 員工、櫃姐該怎麼上班？

2018-07-11 11:23

菜價回穩跌幅逾兩成 傳統市場買氣平穩

2018-07-11 11:09
看更多

熱門文章

颱風假沒了 北、基兩市明天正常上班上課

2018-07-10 22:00

北北基颱風假喬不攏 柯文哲：晚間10點再宣布

2018-07-10 20:37

被批「4點鐘之亂」！人潮塞爆北捷 柯文哲臉書遭灌爆

2018-07-10 18:07

台中明天正常上班上課 民眾：都已做好放假準備…

2018-07-10 20:39

【即時短評】強颱未到先傳交通大癱瘓 天災還是人禍？

2018-07-10 19:05

屏東縣明天正常上班上課 網友不甘：要不要再等等看？

2018-07-10 19:47

北北基颱風假不同調 台北人好哀怨

2018-07-10 22:41

苗栗好「煎熬」 宣布明天放颱風假

2018-07-10 21:49

基隆10點後宣布上班上課 林右昌神隱

2018-07-10 22:15

今日星座運勢／魔羯 戀愛運旺 對象帶來生命新感受

2018-07-11 00:00

雙北不同調？新北宣布明停止上班上課 北市10點才宣布

2018-07-10 21:05

林右昌現身！「尊重專業」 等氣象最後一報才做決定

2018-07-10 22:45

颱風這次不一樣 後續並沒有西南氣流

2018-07-10 18:24

北北基連線破局？新北搶先發停班 基市仍未定

2018-07-10 21:16

洪孟楷批柯文哲 要為「人在囧途台北版」負最大責任

2018-07-10 18:26

台中市明天正常上班、上課

2018-07-10 20:09

新竹市決定停班停課 與新北市率先發布無關

2018-07-10 21:48

因未達標準 彰化縣明天正常上班上課

2018-07-10 20:02

瑪莉亞颱風 台南市今晚宣布明天上班上課

2018-07-10 19:41

強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布明天停止上班上課

2018-07-10 21:14

新竹巨城、大遠百今提早收工 竹區威秀20時停止放映

2018-07-10 18:13

宜蘭縣明天停班停課

2018-07-10 19:38

影／北北基下午四點才放颱風假 民眾反應兩極

2018-07-10 18:16

颱風過後桃機航班爆量！ 每小時超過40架次

2018-07-11 11:15

瑪莉亞颱風轉中颱 暴風圈傍晚5時觸陸

2018-07-10 18:06

專訪情趣用品店店長：見習過 AV 產業，才知道畫面的暴力，是現場的虐待

2018-07-11 15:26

瑪莉亞颱風走了 北市、新北市百貨11點準時開門

2018-07-11 10:26

颱風假小心手滑！新竹百貨營業時間看這

2018-07-11 12:08

繼北基延後 桃竹也延後到十點宣布

2018-07-10 21:04

28年來最慘暑假！全台15家飯店自救 送現金券900萬

2018-07-11 16:09

雲林明日正常上班上課

2018-07-10 20:24

哪種沐浴清潔用品最好 想不到醫師推薦這種

2018-07-11 13:26

颱風影響 全台客運停駛情形看過來

2018-07-10 19:37

新竹市明天停止上班上課

2018-07-10 21:13

勞動部：颱風假不宜扣薪或要求請假

2018-07-11 11:17

老老照顧！ 94歲阿嬤照顧102歲阿公

2018-07-11 11:56

夏天喝溫開水 逼出寒氣、少出毛病

2018-07-10 23:32

颱風已造成1人受傷 台北女子遭掉落樹枝砸中

2018-07-10 22:17

多站月台塞爆人 北捷：運量增6萬人次

2018-07-10 21:07

台灣高鐵宣佈：明天維持正常營運服務

2018-07-10 20:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top