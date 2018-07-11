為消災健檢抽血 24歲女意外查出肝癌

2018-07-11 16:19 中央社 南投縣11日電



一名24歲女子被宮廟師父指點恐有血光之災，便到醫院健康檢查抽血，想藉此消災解厄，沒想到驗出胎兒蛋白指數超標，再透過超音波、電腦斷層、核磁共振檢查，確診為初期肝癌。

陳姓女子常覺得工作壓力大，愛女心切的母親到宮廟幫女兒問事，師父指點有血光之災，陳女心於是到醫院健檢抽血想藉此消災，沒想到意外檢查出肝癌，所幸是初期，經手術治療，術後恢復良好，目前定期回診追蹤。

衛生福利部南投醫院外科主任李博彰今天表示，病人的胎兒蛋白指數高達500ng/ml，同時從超音波檢查發現疑似肝腫瘤，顯示罹患肝癌可能性高，進一步安排院內的128切電腦斷層和1.5T核磁共振掃描，經放射科主任葉偉成診斷為惡性腫瘤，安排手術切除。

執行手術的李博彰說，病人腫瘤雖有7公分大，但因為腫瘤被包覆相當完整，沒有轉移、沒有血管侵襲，屬第一期肝癌，手術預後佳，但仍要密切追蹤。

李博彰表示，罹患肝癌初期幾乎無明顯症狀，容易被忽視，呼籲民眾定期安排健康檢查及癌症篩檢，而罹患肝炎的患者更應定期進行血液及腹部超音波檢查，並且門診追蹤，以遠離肝癌威脅。

肝膽腸胃科醫師王柏政指出，除B肝、C肝感染，嚴重脂肪肝、先天遺傳疾病如威爾森氏症、血鐵沉積症或抽菸、糖尿病，都可能與形成肝癌有關，但像陳姓女子這麼年輕又無B肝、C肝的肝癌病患較少見。