今年第2例本土登革熱出現 疾管署籲颱風後清積水容器

2018-07-11 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



衛福部疾病管制署公布國內再增1例本土登革熱確定病例，新北市新莊區一名學生10日確診感染登革病毒第二型，目前住院隔離中。瑪莉亞颱風過境，中部以北地區有豪雨情形，疾管署副署長羅一鈞呼籲民眾，主動清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生。

羅一鈞表示，該名學生7日出現發燒、惡心、嘔吐及全身痠痛等情形，急診就醫後返家，但9日又出現腹瀉症狀再度就醫，確診感染登革病毒第二型。個案沒有國外旅遊史，活動地以新北市為主，但發病前曾於3日至6日與家人跟團經高雄田寮及台東太麻里、鹿野、池上旅遊，三地衛生局正調查可能感染來源，目前與個案接觸者未發現有疑似症狀，衛生局將持續追蹤。

羅一鈞指出，登革病毒第二型常出現非典型登革熱症狀，三分之一的患者會嘔吐、腹瀉，容易使人誤會為腸胃炎，該個案是因抽血發現白血球偏低，才發現感染登革熱，藉此提醒醫護人員，這陣子遇到嘔吐、腹瀉患者，可多加留意其旅遊活動史。

今年截至7月10日國內共2例登革熱本土病例，個案居住地分別為高雄市及新北市。羅一鈞提醒，夏季高溫炎熱適合蚊蟲孳生，民眾務必清除戶內、外環境積水容器，尤其受瑪莉亞颱風影響，中部以北地區有豪雨情形，容易成為孑孓孳生溫床，民眾應主動檢視及澈底清除孳生源。