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再添本土登革熱 第二型病毒可能致腹瀉

2018-07-11 16:07中央社 台北11日電

疾管署今天公布，新增1例本土登革熱病例，為新北市一名學生，發燒、嘔吐、全身痠痛且腹瀉，確診登革熱第二型。此型別病毒約1/3感染者會腹瀉，可能被誤判為腸胃炎。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午表示，新北市新莊區一名學生，7月7日出現發燒、噁心、嘔吐及全身痠痛等情形，隔天先到急診就醫後返家，9日因出現腹瀉症狀再度就醫，經採檢通報，於10日確診感染登革病毒第二型；目前個案住院防蚊隔離中。

羅一鈞表示，個案潛伏期間無國外旅遊史，活動地以住家及學校為主，發病前曾於7月3日至6日與家人跟團經高雄田寮短暫停留後，至台東太麻里、鹿野、池上等地旅遊。相關衛生局正調查可能感染來源。

羅一鈞說，過去民眾一般不會將腹瀉症狀和登革熱連結，但2015年登革熱大流行時，本土調查發現，約有1/3的登革熱第二型患者會出現腹瀉症狀，容易被誤判成腸胃炎。這名學生的症狀不太容易在第一時間判斷為登革熱，是經抽血檢查發現白血球偏低才懷疑是登革熱而送檢。

今年截至7月10日國內共計2例登革熱本土病例，個案居住地分別為高雄市及新北市。另有103例境外移入病例，境外移入病例數為2014年至2018年同期（分別為95、120、147、124及103例）次低。

羅一鈞表示，近日受颱風瑪莉亞影響，中部以北地區有豪雨情形，降雨後產生的積水容器，容易成為孑孓孳生的溫床，尤其台灣已有2例本土病例，更要小心防範疫情擴散，請民眾應主動檢視戶內、外環境及澈底清除孳生源。

東南亞為登革熱流行區，羅一鈞也說，計劃前往登革熱流行地區的民眾應作好防蚊，穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門或空調設備的房舍等。

疾管署提醒，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀時，應儘速就醫並告知醫師旅遊活動史。

登革熱發燒

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