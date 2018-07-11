遠見公布台灣最佳大學排行榜 靜宜進前30強

2018-07-11 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張明慧 ╱即時報導



《遠見雜誌》公布2018台灣最佳大學排行榜，台中市的靜宜大學脫穎而出，進入全國前30強。次躍進的幅度居全國第一，獲頒「最佳進步獎」，

靜宜大學同時名列文法商類大學全國第9、私校第5，與清大、成大等校並列為「6所具超強特色大學」。

《遠見》今年也針對國際化程度、社會影響、學術成就、教學表現和推廣及產學收入等五大構面進行評估，靜宜在「國際化程度」全國排名第7，「國際學生數比」與「本國學生出國交流人數」高居全國第4；「國際教師數比」及「國際合著論文比」也名列前茅。

「教學表現」指標的註冊率、修讀校際選課人次及年度增加經費等多項評比，也被遠見肯定表現不凡。

校長唐傳義表示，靜宜由美國主顧修女會創立，「國際化」是學校的DNA，並重視3H教育，以Heart用愛關懷、Head用心思考、Hand實際行動，帶動與改變人才的培育。

目前高教環境競爭激烈，靜宜穩定成長並被評選為最佳大學；對此唐傳義說，不止遠見肯定，靜宜已連續12年獲教育部「獎勵大學教學卓越計畫」、「107年度高等教育深耕計畫」補助，名列綜合型私立大學第6名。104至106學年更獲得「弱勢學生學習輔導補助計畫」私校最高補助。在教育部「學海計畫」補助學生出國研修，及國外專業實習金額，也名列全國前茅。

靜宜大學教學致力整合人文與科技，以創新為目標；例如資訊學院與農試所合作「農業風水師」，讓農友知道什麼時候種何種農作物最適宜，跨領域在各項重要競賽中獲得好成績。另成立「閱讀書寫暨素養課程研發中心」，創新推動「閱讀與書寫」課程，讓學生不受限學科框架中，將專業知能融入敘事力。

人工智慧(AI)技術能使不同的學科和領域，靜宜也推動各系所利用AI解決問題，例如法律系運用AI找出判決書的重點，並與長庚大學合作發展「AI研究中心」；另與人工智慧(AI)技術讓不同學科和領域創造及發展出很多「可能」。