「醫師，我的皮膚變黃怎辦」 黃疸不一定等於肝病

2018-07-11 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



黃疸是國人所熟悉的肝病，因為血液中的膽色素上升，進而使皮膚變黃、尿液呈現茶色的狀況，阻塞性黃疸為其中之一。成大醫院胃腸肝膽科王堯生醫師指出，阻塞性黃疸不單會造成肝臟功能的損壞，膽道系統無法疏通如同排水道阻塞般會容易孳生細菌，引發膽管炎、敗血症等急性併發症造成生命危險。

王堯生說，人體的肝膽系統分工為肝臟製造膽汁，透過如同城市下水道般的肝內與肝外的膽道系統，流入腸道內幫助消化；如果膽管阻塞或是狹窄，使得膽汁淤積於膽道內無法順利排出，就會造成黃疸。

至於膽管阻塞的成因，分為良性與惡性疾病。良性的膽管阻塞成因有：膽管結石造成阻塞、其他原因造成的良性膽管狹窄、慢性胰臟炎造成膽管壓迫，或是膽管手術後併發症等。至於膽胰道惡性腫瘤則因國人平均餘命提升，發生率有緩慢上升的趨勢，腫瘤壓迫或侵犯膽管造成阻塞性黃疸的機會跟著上升。

阻塞性黃疸應盡量讓其膽管通暢，才能有較好的預後。對於無法開刀的病患，治療重點就在於成功並維持膽管暢通，降低黃疸，避免膽管炎的發生，使病患能夠及時接受化學治療或合併放射線治療，以延長病患的存活期。王堯生表示，解除病人膽管阻塞的方法，主要有「體內膽管置放支架引流術」及「體外經皮穿肝膽管引流術」2種。病況複雜的病人，也常會合併2種治療方式。

他指出，體內膽管置放支架引流術的優點在於針對中、遠段的膽管阻塞，透過內視鏡及X光透視鏡的輔助，將塑膠或金屬支架置入膽管狹窄處，金屬支架更有自主擴張狹窄處的優勢，與心臟冠狀動脈支架的原理類似。研究顯示金屬支架相較於塑膠支架的使用期間更久，可以減少重複接受內視鏡治療的次數，對惡性腫瘤膽管阻塞的病人有增加存活的時間。