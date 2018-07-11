瘋世足買運彩中賓士 越南僑生要換現金回鄉蓋房

2018-07-11 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



「買運彩大獎跟著來」首位賓士車得主大方現身，中獎人是遠從越南來到台灣念書僑生顏同學。顏同學平時就喜愛足球，拿出部分打工的錢買運彩參加抽獎，沒想到就抽中大獎，得知中獎的第一時間急著把彩券找出來對票號，確認無誤開心打回家與父母報喜訊，預計將賓士車賣給有需要的朋友，換成現金回越南蓋房子孝順父母。

顏同學表示，足球在越南是相當熱門且普遍的運動，隻身來到台念書的他沒有太多休閒活動，四年一次的世足賽當然成為他休閒娛樂的重點，經過投注站看到投注1,000元運彩就有機會抽賓士，因此拿出部分打工的金額來投注，不僅增加看球的樂趣與刺激感，沒想到還一舉開回最大獎賓士轎車。

顏同學辦理領獎手續時，特地表明越南家中有買房的需要，加上身邊有不少朋友表達購車的意願，因此會將賓士留給愛車的朋友不會自用，換成現金拿回越南幫助家裡蓋房子。