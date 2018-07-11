瘋世足買運彩中賓士 越南僑生要換現金回鄉蓋房
「買運彩大獎跟著來」首位賓士車得主大方現身，中獎人是遠從越南來到台灣念書僑生顏同學。顏同學平時就喜愛足球，拿出部分打工的錢買運彩參加抽獎，沒想到就抽中大獎，得知中獎的第一時間急著把彩券找出來對票號，確認無誤開心打回家與父母報喜訊，預計將賓士車賣給有需要的朋友，換成現金回越南蓋房子孝順父母。
顏同學表示，足球在越南是相當熱門且普遍的運動，隻身來到台念書的他沒有太多休閒活動，四年一次的世足賽當然成為他休閒娛樂的重點，經過投注站看到投注1,000元運彩就有機會抽賓士，因此拿出部分打工的金額來投注，不僅增加看球的樂趣與刺激感，沒想到還一舉開回最大獎賓士轎車。
顏同學辦理領獎手續時，特地表明越南家中有買房的需要，加上身邊有不少朋友表達購車的意願，因此會將賓士留給愛車的朋友不會自用，換成現金拿回越南幫助家裡蓋房子。
茹素20年的顏同學說，平時沒有太多中獎的經驗，不過深信做好事會有回報，會捐發票以及捐錢給有需要的單位；購買運彩也是設定好金額、量力而為，拿出3,000元作為本金，喜愛的球隊從德國、西班牙紛紛出局，目前關注比利時，不過輸輸贏贏都在這個範圍中，做好投注金額的管理，而且深信自己在第二輪抽獎，還有機會再抱回大獎。
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