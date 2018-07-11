瑪莉亞颱風來襲，車商祭出風災受損車輛維修優惠專案

2018-07-11 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



因應強颱瑪莉亞來襲，可能帶來強勁風勢與豪大雨，除了做好防颱準備，車商針對車主除提供救援協助貼心禮遇外，並祭出風災受損車輛維修優惠專案。

TOYOTA、LEXUS及HINO總代理和泰汽車提醒車主為避免愛車受災，請及早將愛車駛離危險停放地點，如低窪處或施工建地等危險地區，以免愛車成為泡水車、或遭強風吹落異物襲擊受損。

此外，為提供必要關懷及協助，和泰汽車表示，受本次瑪莉亞颱風影響，劇烈雨勢及強風恐造成部份車主車輛受損，凡TOYOTA、LEXUS及HINO車主，因本次颱風造成之天然災害，致車輛受損者，其維修之零件及工資提供八折優惠，其中有關引擎控制電腦（ECU），更提供六折優惠，以期減輕車主負擔。

Ford則呼籲車主做好防颱準備，避免愛車受損。如車輛因颱風影響受損，Ford專業服務廠將以「就是為您用心」的精神，提供Ford車主包括免費拖吊至同縣市之Ford專業服務廠、享有零件保固與零件、工資8折優惠、完修後提供車主為期一年的免費健診。

NISSAN總代理裕隆日產表示，凡因瑪莉亞颱風豪雨淹水或強風影響受損故障的NISSAN車輛，只要撥打0800-088888客服專線請求救援，將協助免費拖吊受損車輛至距離最近的NISSAN服務廠。並提供風災受損車輛維修零件與工資8折優惠，凡因此次颱風造成之車輛損害，如車輛泡水、樹木招牌砸落或其他形式損害皆適用於此優惠專案，並針對NISSAN感心服務卡卡友推出「十分感心分期專案」，使用感心服務卡支付車輛受損維修費用，可享有3期不限金額或10期1萬元以上無息零利率優惠。

Honda Taiwan針對豪大雨可能受損需要協助的車主，即刻啟動「天然災害應對機制」，其中針對四輪部分提供免費拖吊服務 (適用於所有Honda車主，需透過「Honda全方位顧客服務專線 0800-666-789 」通報且留廠維修者)，並提供受災車輛維修費用的工資及零件8折優惠。針對二輪部分，台灣本田經銷商販售之原裝進口車 : 受災車輛維修費用的工資及零件 7折優惠。平行輸入車已回廠認證為VIP車主，受災車輛維修費用的工資及零件8折優惠。