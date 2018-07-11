氣象局2點半解除颱風海陸警報

2018-07-11 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局下午2點半解除颱風瑪莉亞的海上與陸上警報。

氣象局指出，颱風瑪莉亞現在已經登陸大陸福建，位置在距離馬祖西北西方1700公里左右，現在以每小時28公里速度向西北西行進。