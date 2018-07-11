哪種沐浴清潔用品最好 想不到醫師推薦這種

2018-07-11 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



炎炎夏日，不管在室內室外都能蒸出一身汗，洗澡洗去一天的悶熱與煩躁，真的很紓壓，看著浴室琳琅滿目的沐浴清潔用品，每天都好煩惱要用哪罐洗香香。但皮膚科醫師提醒，其實用清水洗澡就能很乾淨，少用清潔用品為妙，以免傷身又傷財。

國泰醫院皮膚科醫師陳怡安表示，因為現代人普遍有每天洗澡的習慣，所以只要用確實搓洗身體，連清水都可以達到清潔效果，無須擔心細菌滋生或藏汙納垢，沐浴清潔用品的作用更傾向於去除氣味或加強殺菌。

陳怡安提及，「洗澡」對皮膚保養作用有限，不會因為愛洗澡就皮膚變好，許多人忽略澡後擦乳液保濕的重要性。洗澡水蒸發時會帶走皮膚水分，因此，趁剛洗完澡皮膚還濕潤時擦乳液是最關鍵步驟，若少了這個步驟，皮膚可能會越來越乾燥。

雙和醫院皮膚科主任李婉若也指出，清水就是最好的純天然清潔用品，少用市售清潔用品。但她建議，可使用微量清潔用品清洗重點部位，著重經常摩擦、會產生強烈氣味分泌物的部位，如腋下、臀部和會陰部，避免細菌和體臭產生。

李婉若認為，每個人都應該要有「不能過度使用清潔用品」的觀念。過度使用清潔用品可能導致皮膚乾燥，她提醒，尤其是皮膚油質較少的長者、皮膚尚未完全發展的嬰幼兒、異位性皮膚炎患者，更應該少用清潔用品，以免皮膚龜裂、發炎，甚至必須到皮膚科報到。