隱形眼鏡族當心 沐浴時忽略這步驟視力恐受損

2018-07-11 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



戴著眼鏡進浴室卻被熱氣蒸到起霧，好想帶著隱形眼鏡洗澡，小心！這可能是個危險的想法。眼科醫師警告，洗澡時絕對不可以戴著隱形眼鏡，否則無疑是敞開大門歡迎細菌入侵我們的靈魂之窗。

萬芳醫院眼科主任吳建良表示，若戴著隱形眼鏡洗澡，除了隱形眼鏡會因吸收自來水，變硬變緊，造成雙眼不適，洗澡戴著隱形眼鏡更是大大增加角膜遭自來水中的細菌感染的風險。

吳建良提及，就算自來水廠的水源乾淨，但輸送自來水的管線若受汙染，水龍頭流出的水就會有微生物、小細菌、泥巴，甚至鐵鏽等髒東西，洗澡時很難避免自來水接觸隱形眼鏡，一不小心細菌就會從水中轉移到隱形眼鏡。

吳建良指出，現代人多數有久戴隱形眼鏡習慣，角膜上常有小傷口，若再加上平時工作繁忙，疏於隱形眼鏡的消毒步驟，當雙眼接觸不乾淨的隱形眼鏡，容易引起角膜炎或角膜潰瘍，嚴重可能造成視力受損。國外甚至有因戴著隱形眼鏡洗澡，細菌感染雙眼，最終導致失明的案例。

因此，吳建良說，為了視力健康，千萬不要逞一時的美觀或方便，在洗澡時戴隱形眼鏡，更不要戴隱形眼鏡去游泳。但若是能保證臉部、頭部不會碰到水，如泡湯或海水浴場戲水，則可視情況決定是否戴隱形眼鏡。

另外，吳建良也提醒，平時洗臉、卸妝時，若清潔用品不慎跑到眼睛中，絕對不要用自來水洗眼睛，一定要以無菌的生理食鹽水或市售的洗眼液清潔跑入異物的眼睛，以免愈洗雙眼愈髒，進而引發細菌感染。