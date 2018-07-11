乳房自我檢查可降低乳癌死亡率？國健署說NO

2018-07-11 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



很多人以為自我檢查可以早期發現乳癌，不過衛福部國健署指出，這恐怕更容易增加發現良性腫瘤、導致婦女焦慮以及不必要的門診、影像及切片檢查。

國健署最新的「真相與闢謠」文章指出，乳房自我檢查並無法降低乳癌死亡率，根據一項長達11年的臨床研究結果，乳房自我檢查反而會增加發現良性腫瘤，進而增加不必要的切片。

美國預防服務工作小組（USPSTF）曾做過系統性文獻回顧，也有類似發現，他們看見乳房自我檢查會發現許多偽陽性個案，導致婦女焦慮與不必要的門診、影像及切片檢查。

目前國際上最具科學實證證實有效的乳癌篩檢工具是「乳房X光攝影檢查」，國健署指出，這項工具可偵測出乳房鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的0期乳癌，世界衛生組織曾以實證指出，這項檢查可降低2到3成的乳癌死亡率。

國健署補助40至44歲且二親等以內血親曾患乳癌的女性、45至69歲的女性每2年做1次上述檢查，去年有84.7萬名女性受補助檢查，結果發現有4081人罹患乳癌，其中85.6%的人屬於早期乳癌，顯示這項工具確實有助及早發現、及早治療。