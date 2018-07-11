交通部國營事業退休人員退休金和通知不同 找立委陳情

2018-07-11 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



年改上路，有交通部所屬國營事業退休員工發現實際收到的退休金金額比收到的處分書上寫的金額還少，找民進黨立委陳素月陳情；陳素月立委辦公室表示，上周陸續有不少退休員工打電話到辦公室陳情收到的退休金額和銓敘部公文所寫不同，已經向交通部了解情況，交通部說再修改相關辦法，修改過後盼能解決問題。

陳素月委員辦公室表示，7月1日年改上路後，辦公室接到交通部所屬國營事業退休員工陳情，實際領到的錢比通知的錢還少，平均少了兩千多。之所以少兩千多元，是因為當初交通部所屬國營事業員工退休時不是依照一般公務人員退休標準，而是適用交通部所屬國營事業人員的舊制退休標準，所以這次先暫時以一般公務人員標準換算回來會先扣兩千多元。但這都是暫時性的，必須要等到交通部公佈對這些交通部所屬國營事業退休人員的退休金處理辦法才會正式定案。

銓敘部官員解釋，國營事業退休人員的退休金是銓敘部所核定，但送到主管機關之後，主管機關會再依據待遇標準調整發給金額，因此實際發出金額是由主管機關決定並負責。