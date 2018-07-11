傳聞吸菸可吃豬血清肺 醫：無醫學根據

2018-07-11 12:47 中央社 台北11日電



老一輩常說，抽菸者多吃豬血有助清除肺部毒素，把肺變乾淨。醫師表示，豬血含豐富的鐵，或許可提高免疫力、抗衰老，但在清肺方面完全沒有醫學根據，籲戒菸才是保護肺部之道。

日前有民眾在衛生福利部國民健康署「疑問醫答」專欄中提出豬血是否能清肺的疑問，高雄榮民總醫院家醫部醫師薛光傑表示，民間之所以認為豬血有這種功效，可能是來自豬血的營養成分。

薛光傑說，每100克豬血含6.3克的蛋白質，比牛肉、瘦肉、雞蛋來得多，而且脂肪量也僅有0.3克，是瘦豬肉的1/10。

此外，豬血也含有豐富的鐵質，每100克含鐵量多達28克，是豬肝的2.7倍、雞蛋的14.7倍，更是豬肉的20倍，鐵質不僅是造血重要材料，豬血所含的鋅、銅等微量元素或許有助提高免疫功能和抗衰老等作用。

不過，就醫學角度而言，豬血至今沒有證據證實可以清肺，吸菸者若想保養肺部，最好的方法還是戒菸。

薛光傑也強調，抽菸時不僅會吸入尼古丁，也會吸入7000多種化學物質，至少包含93種致癌物，恐導致肺部發炎、纖維化，還可能導致肺癌；更可怕的是，吸菸還可能導致心臟病、中風、糖尿病、牙周病、10多種癌症、腸胃道潰瘍、出血、動脈硬化、血管阻塞等疾病。

根據世界衛生組織統計，全球每年有約700萬人死於菸害，台灣每年也有多達2.7萬人死於菸害，吸菸者平均少活10年以上，身邊的人也可能受到二手菸、三手菸影響，這些都不是一碗豬血湯能解決的問題，呼籲吸菸者及早戒菸。