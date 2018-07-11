內視鏡放支架疏通膽管 治療阻塞性黃疸

2018-07-11 12:35 中央社 台南11日電



阻塞性黃疸不僅會造成肝臟功能損壞，還會引發膽管炎及敗血症等急性併發症，可利用內視鏡在膽管置放支架，疏通膽管，和心臟冠狀動脈支架的原理類似，以增加病人存活時間。

成大醫院胃腸肝膽科醫師王堯生今天指出，黃疸是國人熟悉的肝病，因血液中膽色素上升，使得皮膚變黃，阻塞性黃疸就是膽道系統如同排水溝阻塞，損及肝功能，還會孳生細菌，引發有生命危險的急性併發症。

王堯生表示，人體肝膽系統分工為肝臟製造膽汁，透過如同城市下水道般的肝內與肝外的膽道系統，流入腸道內幫助消化；膽管若阻塞或狹窄，將使膽汁淤積在膽道內，無法順利排出，造成黃疸。

膽管阻塞的成因，分為良性和惡性。良性的膽管阻塞，包括膽管結石、其他原因造成的良性膽管狹窄、慢性胰臟炎造成膽管壓迫，或膽管手術後併發症等。惡性是膽胰道腫瘤，因國人平均餘命提升，發生率緩慢上升。

阻塞性黃疸應盡量讓膽管通暢，才能有較好的預後。對無法開刀的病人來說，治療重點在於成功維持膽管暢通，降低黃疸，避免膽管炎的發生，主要治療方法有「體內膽管置放支架引流術」及「體外經皮穿肝膽管引流術」2種。病情若複雜，也常會合併2種治療方式。

王堯生說，體內膽管置放支架引流術的優點，是透過內視鏡及X光透視鏡的輔助，將塑膠或金屬支架置入膽管狹窄處，金屬支架更有自主擴張狹窄處的優勢，和心臟冠狀動脈支架的原理類似。

研究顯示，金屬支架相較於塑膠支架的使用期更久，可減少重複接受內視鏡治療的次數，對惡性腫瘤膽管阻塞的病人，有增加存活的時間。

金屬支架也適用於良性膽管狹窄，對慢性胰臟炎造成的膽管狹窄，臨床治療效果更勝塑膠支架。但阻塞性黃疸的治療，會因病患複雜程度而有不同的治療策略，金屬支架也不是在所有情形下一定優於塑膠支架，須經評估。