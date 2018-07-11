避免落果滿地！東部文旦防風避險靠這招

2018-07-11 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



過去東部文旦因為颱風侵襲，曾造成文旦大量落果。(非這次瑪莉亞颱風災損)農委會花蓮農改場/提供 分享 facebook

文旦是宜蘭、花蓮兩縣重要經濟果樹，近年來果實品質提昇，獲得消費者好評。然而，在果實生育中後期出現颱風侵襲導致落果，嚴重地影響農民收益。時序進入颱風季節，文旦又將面臨颱風侵襲的危害，農委會花蓮農改場研發文旦防風罩技術，試驗結果顯示，可有效減少颱風傷害。

花蓮農改場表示，文旦栽培普遍已達20年以上，植株根系深廣，枝幹強健，在歷年颱風侵襲危害的狀況中，植株倒伏或主要枝幹斷裂的現象非常少見。因此，文旦植株具備作為結構支撐運用的潛力，用來當作防颱支撐物使用，可有效減少如H型鋼等設施成本的支出。

花蓮農改場表示，文旦防風罩技術的原理，就是利用文旦植株作為支撐物，於颱風侵襲前將PE網包覆固定於文旦植株之上，藉由PE網產生的阻隔效果減少颱風的侵襲，達到保護果實減少落果的目的。

花改場表示，106年7月29日中度颱風尼莎侵襲臺灣，從宜蘭縣蘇澳鎮登陸，花蓮農改場的文旦防風罩試驗成效良好，同一文旦果園內的落果率，由未罩網之26.3 ％明顯降低至6.3 ％，顯示防風罩可以在中度颱風侵襲的情況下，達到降低文旦落果災害的作用。