月領不到3萬元 台鐵退休員工年金還被變相砍

年金改革後，退休金沒超過「天花板」的台鐵退休員工發現7月1日以後，退撫金竟然也減少。聯合報系資料照 分享 facebook 年金改革以後，退休金沒超過「天花板」的台鐵退休員工發現7月1日以後，退撫金竟然也減少。台鐵工會表示87年以前公路總局、台鐵等許多員工是舊的「交通資位制」，詮敘部卻改用公務人員俸給計算，形同變相砍年金，不少每月只領2萬多的老台鐵人哭訴，少2、3千元是很大一筆錢。

工會說，最近接退休員工的電話接到手軟，至少近1千人提出正式申覆，其他人經工會安撫、暫不提出。不過據了解，現已退休的台鐵人約有一半，每個月領不到公務人員退休俸樓地板的32160元，因為在任職的時候本俸僅25550元。以一位在台鐵任職35年的員工為例，他的交通資位的舊制年資有28年、新制7年，原本月退是28574元，現在只領到26160元。

工會說，這些交通國營事業人員沒有18%的優惠存款、也沒有子女教育補助金，整體薪資也偏低，公務人員與交通事業人員的舊制計算退休金的基準也不同。行政院原本承諾年改以後會繼續按舊制的退撫金額發錢，除非有人超過「天花板」63690元。結果這些月俸不到3萬元的人還受到影響，表示不能接受，要求工會幫忙向行政院長請願。

台鐵表示，詮敘部用全國行政機關一體適用的公務人員俸給計算發給，所以產生月退休金減少的情況，為符規定及維護員工權益，交通部已經在6月4日專案報請行政院依「未實施用人費率薪額標準表」支給舊制退休金，要等行政院的同意就可以辦理補發。