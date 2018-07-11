老老照顧！94歲阿嬤照顧102歲阿公

2018-07-11 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台灣社會越來越老，也出現有越來越多的老老照顧，一名102歲，罹患中風、高血壓、慢性缺血性心臟病超過30年的老爺爺，竟由94歲的妻子照顧，老婆婆也患有高血壓、心臟病、骨質疏鬆與脊柱側彎。

一日，居家服務員發現兩人都精神倦怠、嗜睡、還微微發燒，老爺爺呼吸急促，並常和老婆婆說「我快要去見上帝了」，嚇得居服員趕快尋求資源，輾轉找到了長期投入社區進行居家醫療的開業醫師洪德仁。

當時，洪德仁先幫老爺爺進行理學檢查，發現他微微發燒外，胸部呼吸有雜音、心跳不規律且有二尖瓣不全的現象；接著，他為兩人進行流感快篩，雖然皆為陰性，但兩人的症狀讓他不得不懷疑有可能相互傳染流感，因此他馬上聯繫沒有與老人家同住的其他家人，建議他們馬上帶老爺爺、老奶奶去醫院接受治療，所幸及時就醫，老爺爺在加護病房接受救治後，狀況漸漸穩定。

洪德仁說，台灣越來越多老老照顧，老老照顧的疲憊無助更甚於一般的照顧，老年照顧者除了精神體力不如年輕人，也經常反映在照顧過程面臨焦慮、沮喪低迷的情緒，擔心突然發生什麼事、突然要做某個關鍵決定時，自己會不會沒有能力處理，甚至在做了決定後還頻頻想著決定是不是做錯了。

洪德仁說，居家醫療團隊的訪視、提供病人醫護服務外，也有相對充裕的時間和病人與家屬溝通醫療選擇、討論照顧方式，適時給出建議，也是一種聆聽、陪伴與支持，另外，有機會同時觀察到照顧者的身心狀況，必要時給予衛教或建議就醫。只要是住在家裡、有明確醫療需求的失能者，都能申請。

台灣社會將有越來越多老人，如何營造支持性的友善社區是一大課題。北投社區醫療群與社區嘗試連結線有社區關懷據點、社區醫療群診所、藥局、健康服務中心、社區大學、社福團體、宗教團體、學校等跨領域的在地單位，建置老人連續性的長照服務。

洪德仁也提到，社區應致力發展能讓退休後老人持續得到尊嚴並獲得照顧的模式，讓功能尚佳的老人可以貢獻能力、獲得肯定與價值感，功能較弱的老人能獲得更多關懷與照顧。

●居家醫療怎麼申請？

1.申請對象：失能或疾病而外出不便，有明確醫療需求，且居住於家中者

2.申請方式：住院者，洽出院準備小組；在家者，洽居家醫療服務機構，或洽各縣市照管中心：1966

3.所需費用：部分負擔醫療費用5%（另依住家距離酌收交通費）；重大傷病、山地離島就醫等情形，免收部分負擔

註：居家醫療服務機構名單查詢：https://tsohhc.org/home-care-map/