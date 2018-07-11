這一夏 我們在城市公園書聚

2018-07-11 14:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



南福香草綠地「香草野書童」。 美好關係／提供 分享 facebook

每天忙忙碌碌的工作、生活，你有多長的時間沒有深受感動？我們在城市中每日汲汲營營，接收的訊息總是讓人煩悶，但我們是否思考過改變、想像過美好？

美好關係團隊今夏發起「城市公園綠地遇見美好書席」，目前已完成四個示範書席，接下來全台灣將有超過40個書席陸續設立，民眾可以帶上一本影響或感動自己最深的書，並寫下一段話，來到書席捐贈與交換。

德行公園「飛翔的書屋」。 美好關係／提供 分享 facebook

「美好關係」發起人之一，同時也是CN Flower總監凌宗湧表示，美好關係團隊去年改造的士東市場與創造的森林公車皆驚豔了世界，今年團隊決定發起「蒲公英書席計畫」，以深入且草根的方式，在城市中的公園與綠地中廣設美好書席，並將延伸至台中花博，希望將美好如蒲公英種子般散播到各地，打造「華人圈最有溫度的共享知識平台」。如此一來不僅書本本身有故事，捐書人的分享也成了故事，進而串起人與人的關係，即便彼此不認識，卻共同編寫了這城市的風景。

凌宗勇強調，「蒲公英書席計畫」的發想是深入日常，這美好的日常會發生在我們生活的綠地上、閱讀的書籍裡與分享的故事中，透過街角的美好書席，喚起並重建人與人之間的關係，而這原是美好關係團隊所期待的，以一己小小的力量，起身行動讓台灣更美好，邀請每個人一起參與，讓100億個美好發生。