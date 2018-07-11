颱風假跨縣市生活圈不同調 百貨賣場樂見人潮

2018-07-11 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



北北基放颱風假與否不同調，連帶影桃竹生活圈，桃園市、新竹縣市昨天下午提早1小時下班，今天放颱風假，結果上午風雨越來越弱，市區到了中午幾乎沒風沒雨，百貨公司、購物中心一早7點就對外宣布正常營業，SOGO中壢店10點就超市開門就湧入不少客人，11點百貨部門營業人潮不斷，大江、台茂、遠東也一樣。

不過因為台北市正常上班，不少在台北上班家住桃園、新竹的上班族一早就為了要不要上班感到困擾。在台北貿易公司上班的游先生表示，因為桃竹停班停課，依法規可以跟台北的公司主管請颱風假在家陪孩子，但實務上公司仍有許多事等著處理，台北市和新北、基隆、桃竹颱風天放假與否不同調，對上班族和老闆都是困擾。

一家在台北市的旅遊公司負責人指出，雙北市決策不同調，造成民眾生活、公司商號經營管理上的困擾，雙北乃至北北基是共同生活圈，新北市先宣布停班課不等台北市，北市府也不與新北同進退，光是員工加班問題就有困擾，懇請北北基市政府未來碰到這種情況務必三思。