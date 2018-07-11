新北、桃園停班百貨照樣開 員工、櫃姐該怎麼上班？

2018-07-11 11:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



此次瑪莉亞颱風發生北北基上班上課不同調情形，儘管新北市宣布今（11）日不上班也不上課，但不少北台灣百貨今日多是正常營業。對此，百貨業者多表示，因新北市停班停課，依勞基法員工可行使退避權選擇不上班，出勤正常支薪，不出勤不支薪，但不會因此影響差勤考核。

至於專櫃人員，百貨業者表示，會通知品牌百貨公司的營業狀態，各品牌則依公司內部法規處理。

遠東百貨全台分公司（含遠企購物中心）今日都是正常營業，但板橋遠百、板橋大遠百，以及桃園遠百，位處的新北市和桃園市都是屬於停班停課狀態。

對此，遠百表示，總公司一律休假，但店裡的專櫃同仁是換休，且採排班制，因此也沒有加班費的問題。

此外，位於永和的比漾廣場則表示，因新北市停止上班上課，員工依勞基法可行使退避權選擇不上班。出勤正常支薪，不出勤不支薪，但不影響差勤考核，也就是說配合勞基法規定，由員工依狀況自行選擇是否出勤。

至於專櫃人員，比漾表示，會通知品牌百貨今日的營業狀態，各品牌公司內部再依法規及公司內規處理，但各品牌公司內部可能有所差異。

新光三越也宣布，桃園二店今日延至14時開始營業，其餘各分店正常營業，但桃園市今日也是停班停課，員工該怎麼上班？新光三越僅低調表示，「依照政府規定」。

同樣位於桃園的台茂購物中心則表示，台茂內部員工於颱風假當天上班，出勤者給予加班費或補休，若今日不出勤者不扣薪。而台茂店家與櫃點人員，則依各店家所屬公司自行決定。