台北市老字號成功童軍團創團45周年團慶

2018-07-11 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 高凌雲 ╱即時報導



台北市成功奮進複式童軍團（9團、67團）在屏東縣舉行第45屆團慶暨暑期訓練營，訓練營是以移動露營方式進行。7月10日在屏東新埤國中舉行開訓典禮，新埤國中蘇傳桔校長到場致詞，為活動加油打氣。

成功奮進複式童軍團是以台北市成功高級中學行義童軍團為母團，幾十年來，以服務社會為宗旨，畢業學長與熱愛童軍社會人士共同合作推動擴展童軍教育，向上發展出羅浮與服務員，向下吸收國中國小男女學童參與童軍活動，數十年來，許多團員在社會上各行各業都有傑出貢獻，包括台北市立聯合醫院副總院長璩大成、台南市立醫院醫師黃夏桂、台北市議員吳志剛、交通大學教授郭良文、尤禎祥、清大教授焦傳金、東海大學宗教研究所教授張利中、美國天工光電公司創辦人鮑益勤等。

成功團7月10日到7月15日在屏東舉辦第45屆團慶典禮與暑期訓練營，這在台北市的童軍活動當中，已是歷史悠久的訓練活動，1979年舉辦第一次訓練營活動的隊員，如今都已邁入中年。

這次訓練營共有42名學員參與，活動內容包含三日腳踏車騎行（新埤到海生館）及移動露營。這次參與訓練營活動的42名學員當中，除成功團團員外，另有4位仁愛國中童軍團，7位麗山國中女童軍團，1位復興高中童軍團團員。

訓練營設計多項模組活動，水上風帆、獨木舟、浮潛、雙流森林探索、城鄉交流與服務等，透過活動引導學員進行全方位價值契約的承諾和每日反思時間，期許學員能在訓練期間完成承諾、自我突破及成長。因應夏季颱風可能造成的影響，訓練營事前已有多項應變方案，確保活動安全。

蘇傳桔非常支持童軍活動，協助提供成功團優良的場地和設備，讓學員在異鄉考驗中，能有妥善照顧。學員也在大鵬灣完成多項水上活動，晚間在新埤國中學習腳踏車相關知識，為11日開始的腳踏車騎行準備，迎接新的挑戰。