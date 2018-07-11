颱風過後 遠百全台各店正常營業

2018-07-11 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ╱即時報導



遠東百貨全台各店，包括遠企購物中心今（11）日營業時間正常，百貨、超市與影城提供全天候服務。

因瑪莉亞颱風影響，新光三越桃園兩店今延至14時開始營業，其餘各分店正常營業。

中壢大江購物中心今日正常營業，上午11時開門營運；遠東SOGO百貨今日全台各店均正常營業；環球購物中心各店今日正常營業。