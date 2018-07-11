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縣市放颱風假不同調 張其強酸林右昌「別再想選舉了！」

颱風過後 遠百全台各店正常營業

2018-07-11 10:59經濟日報 記者李至和╱即時報導

遠東百貨全台各店，包括遠企購物中心今（11）日營業時間正常，百貨、超市與影城提供全天候服務。

瑪莉亞颱風影響，新光三越桃園兩店今延至14時開始營業，其餘各分店正常營業。

中壢大江購物中心今日正常營業，上午11時開門營運；遠東SOGO百貨今日全台各店均正常營業；環球購物中心各店今日正常營業。

瑪莉亞颱風颱風

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