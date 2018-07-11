漁工因颱風上岸避險 農委會將制定全國一致標準

2018-07-11 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



瑪莉亞颱風快閃遠離台灣，農委會要求當解除颱風警報後，針對外籍漁工因颱風上岸避險的規定，農委會漁業署應該制定一個全國統一的標準，保障在我國各港口工作外籍漁工的人身安全。

農委會今天上午召開瑪莉亞颱風災害應變小組第2次工作會報，其中外籍漁工上岸避險的標準應全國一致，成為工作會報討論焦點。

農委會主委林聰賢表示，岸置要求從105年開始，當時某地區漁船也發生災情，上漁工上岸避險，是兼顧漁工人身安全的保障，建議，應該採取類似土石流潛勢區的概念，提前制定相關作為避險，一旦可能發生災害，未來地方政府要採取預防性的撤離，各港區都有預防性的安置設施，但應該怎麼安置，應該有一致性的標準，因此，要求經過瑪麗亞颱風後，漁業署應該有更精進作為。

農委會副主委黃金城表示，外籍漁工因為遇到颱風來襲上岸安置，這是從民國105年就開始，但經過三年來，每次颱風來襲，漁工的人身安全就由各縣市依照狀況要求上岸，現階段，百噸以上的漁船，我國還是容許漁工留在船上，但過去船主比較不願意漁工上岸，主要是因為吃、住、脫逃等問題都有顧慮，但這涉及人身安全，應該要有全國一致性的標準。

黃金城表示，船員分布在全台四周，每個港口都有一個數量，這次瑪莉亞颱風過後，要求漁業署與各縣市召開會議，制定讓各縣市政府也能採用一致的標準，不要有的漁工上岸，有的不上岸，這雖然每次防災會議都會提醒，希望能夠颱風達到某個強度時，甚麼樣的漁船漁工就應該強制上岸，也請縣市政府應該要配合。