敬不合時宜的人！廣告系畢業生自掏腰包推古著

2018-07-11 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



你愛「古著」嗎？三名政大廣告系的畢業生花了大約半年的時間，最近完成一本「unFitter」雜誌，這原是學校的作業，但她們從採寫、拍照到編輯完全自己來，靠著一半自掏腰包、一半募資，終於順利出版，沒有想到大受歡迎，雖然編輯過程「燒肝燒腦」，但她們說「這是最熱血的青春回憶」。

近年古著話題頗受年輕人關注，在台北、台中及台南等地相繼有古著店興起，這本介紹古著的雜誌完全不輸專業級，雜誌中從「世界古著」、到「影視名人怎麼著？」到「愈陳愈香的不敗單品」、「古著店尋訪」等單元，都是由吳曉雯、陳靖雯、楊子緯等3人蒐集資料及採寫。

楊子緯說，這本雜誌其實原本是學校的一份作業，她們經討論後，決定以三人都有興趣的「古著」加以發揮，但實際操作後，才發現光是蒐集資料的過程，就讓她們瘋狂熬夜，陳靖雯在發刊言中也說「開始編輯才發現，雜誌沒有做得完的一天」，「到後面沒日沒夜燒肝燒腦，到觸摸棉被都會嘴角上揚的地步」。

她們把雜誌取名為「unFitter」，意指不合時宜的人，楊子緯說，古著指的是一種展現復古文化的穿著，她們在實際採訪古著店後，才發現在市井之間有不少真正厲害的蒐藏家，有的人除了開店展現古著，甚至身體力行天天「古著」。

為了讓更多人了解古著，她們從牛仔褲開始寫起，「光是找牛仔褲的起源，就不知道熬夜幾天」，楊子緯對自己努力找英文資料的過程最難忘；另外為了拍古著，她們還找來朋友及網紅當模特兒，其中網紅Susan還自備了多套古著配合拍攝，敬業精神更讓她們印象深刻。