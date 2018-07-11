日本腦炎首例一出 彰化溪州六村老人補打疫苗

2018-07-11 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



彰化縣上個月出現縣內首例日本腦炎病例，彰化縣衛生局呼籲民眾接種疫苗。圖／彰化縣衛生局提供 分享 facebook

彰化縣溪州鄉上個月出現今年彰化縣首例日本腦炎個案，患者是一名31歲印尼籍男性勞工，上個月8日出現發燒、意識不清等症狀，彰化縣衛生局研判是工作地附近豬舍內的三斑家蚊所帶病毒導致，衛生局人員前往懸掛誘蚊燈誘捕監測後發現，三斑家蚊帶有日本腦炎病毒比例的確偏高，因此從上個月起，針對溪州鄉六個村內50歲以上未接種日本腦炎疫苗的民眾，免費施打疫苗，目前為止已經有467人接種，至今未再傳出病例。彰化縣衛生局提醒，若生活在有感染疑慮的環境，或家中有未接種疫苗的嬰幼兒，可自費接種。

彰化縣衛生局表示，上個月出現的日本腦炎個案是該地工廠一名印尼籍勞工，入境台灣前未接種疫苗，上個月8日開始發燒、意識不清，10日四肢無力併發肺炎，確診感染日本腦炎後從雲林縣醫院轉回彰化縣內醫院治療，目前患者意識已經恢復，但因四肢仍然無力，仍需復健。

衛生局疾病管制科科長王曉琪表示，每年6、7月是日本腦炎流行高峰期，日本腦炎以三斑家蚊為傳播媒介，常滋生在鴿舍、豬舍或水稻田間，這個確診個案工作地附近有豬舍，該處經過檢測，三斑家蚊帶有病毒比例偏高，因此對於該區豬舍附近村落包過埤頭鄉新庄村及溪州鄉包括溪厝、坑厝、瓦厝、溪州、三圳、三條6個村內未施打過疫苗的50歲以上居民，免費施打疫苗。