親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風瑪莉亞來襲
颱風放假不同調
九合一選戰焦點
軍公教年改爭議
農產品價格崩盤
內閣傳擴大改組
願景／世代共榮
政治
軍事
綜合

破滅的防災大國？西日本「最惡豪雨」夢魘

瑪莉亞減為中颱 氣象局：上午11時可望解除陸警

瑪莉亞減為中颱 氣象局：上午11時可望解除陸警

2018-07-11 07:48聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中颱瑪莉亞預計將在今天進入中國大陸。圖／擷取自中央氣象局網站
中颱瑪莉亞預計將在今天進入中國大陸。圖／擷取自中央氣象局網站
分享

瑪莉亞颱風已從強烈颱風減弱為中度颱風，中央氣象局簡任技正伍婉華表示，如果瑪莉亞的結構、速度都沒再明顯改變的話，台灣本島可望在上午11時解除陸上警報，海上警報則要等瑪莉亞進到中國大陸以後，結構被破壞、暴風圈縮小以後，時間點約在今天下午。

氣象局資料指出，瑪莉亞今天上午6時的中心位置在馬祖東方約100公里之海面上，以每小時30公里速度向西北西進行。近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。目前，瑪莉亞暴風圈已籠罩台灣中部以北、東北部、東部陸地，各地風雨持續中。

氣象局表示，從9日開始到今天早上6時，較大累積雨量有台北市油坑387毫米、新竹縣白蘭305毫米、苗栗縣鳳美269毫米、新北市信賢派出所254毫米、桃園市高坡國小245毫米、台中市稍來244毫米、宜蘭縣福山植物園206毫米。

另外，彭佳嶼也出現16級陣風、新北市鼻頭角出現14級陣風、連江縣東引出現13級陣風、蘭嶼出現11級陣風、台北市大直也有10級陣風，不過今天過後，本島風速都會逐漸減弱，馬祖仍有可能出現14、15級以上陣風。

氣象局也首度發出強風告警訊息，提醒連江縣居民，所在地即將出現12級平均風或14級陣風以上風力，應停止戶外活動並立即掩蔽。

瑪莉亞颱風

相關新聞

服務業的宿命？颱風假請不要再去逛大街

2018-07-11 07:57

風雨驟增 瑪莉亞暴風圈涵蓋中部以北

2018-07-11 00:01

瑪莉亞襲台北部雨勢大 員山子今上午6時啟動分洪

2018-07-11 06:45

今天上午仍要注意強陣風、雨勢

2018-07-11 05:04

苗栗以北 山區嚴防豪雨

2018-07-11 00:17

預防颱風豪雨 高雄桃源撤離居民254人

2018-07-10 23:09

持續更新／瑪莉亞強颱來襲 11日交通資訊整理包告訴你

2018-07-11 07:28

不斷更新／瑪莉亞颱風來襲 11日停班停課看這裡

2018-07-10 19:45

上午6時暴風圈仍籠罩中部以北、東北及東部陸地

2018-07-11 07:50

基隆通勤族別煩惱 台鐵區間車6時恢復行駛

2018-07-11 07:50

北市11日上班 捷運公車正常營運

2018-07-11 07:48

中颱瑪莉亞快閃 估台灣本島中午脫離暴風圈

2018-07-11 07:46

台鐵6時起 陸續恢復正常行駛

2018-07-11 07:45

北市捷運公車正常營運 基隆到新竹區間車6時陸續恢復行駛

2018-07-11 06:20

降雨增風大 今天空品良好

2018-07-11 05:03

高鐵照開 小三通今天停航

2018-07-11 00:20

地瓜葉1斤60元 蔬菜樣樣漲

2018-07-11 00:11

颱風天多收 蔬菜到貨多2成

2018-07-10 23:45

桃竹苗山區 上百人預防性撤離

2018-07-10 23:40

北市街友避颱中心 2處開放

2018-07-10 23:35

避颱風 台東熱氣球、航船班停駛

2018-07-10 23:34

防颱 新北預防性撤離 封路封橋

2018-07-10 23:24

瑪莉亞颱風來襲 國軍出動兩千人 協助撤退一千餘民眾

2018-07-10 22:48

北台灣雨勢增　5測站累積雨勢破百

2018-07-10 22:28

股匯正常開市 金管會休颱風假

2018-07-10 22:25

氣象局最新風雨預報出爐 明天北市風力比稍早預估小

2018-07-10 22:22

快看！竹縣宣布明停班停課 這些區域道路管制勿入

2018-07-10 21:13

颱風瑪莉亞從彭佳嶼北邊過 專家：好事一件

2018-07-10 20:45
看更多

熱門文章

不斷更新／瑪莉亞颱風來襲 11日停班停課看這裡

2018-07-10 19:45

蔣友柏驚傳離婚 媒體爆與女特助前後進出飯店

2018-07-10 10:38

役男臨入伍天兵一問：槍要自己帶還是部隊會發？

2018-07-10 16:50

不放颱風假 黃子哲：瑪莉亞恐成柯文哲「罵你呀」風暴

2018-07-11 02:49

偷拍、被拍、自拍…不管怎麼拍 這些人的官途都玩完了

2018-07-10 08:00

遭陳芳明質疑不適任 管碧玲感嘆：同志距離比星球遙遠

2018-07-10 10:43

基隆通勤族社群罵翻天 北北基不同調加周三上午沒火車

2018-07-11 00:01

股匯正常開市 金管會休颱風假

2018-07-10 22:25

林濁水批蔡英文：政策猶豫不決 憲政走巧門卻不猶豫

2018-07-10 09:20

鳳梨農「剉咧等」 鳳梨盛產國內還增量進口

2018-07-10 19:24

年改方向錯誤 孫大千指出十個嚴重後果

2018-07-10 08:18

自行宣佈11日停班課 朱立倫臉書被讚「最瀟灑的男人」

2018-07-10 21:31

鳳梨香蕉堆積如山是個案？陳吉仲：這是品質不好的

2018-07-10 13:51

北北基僅新北停班課 出勤若經新北可行使退避權

2018-07-10 22:42

風雨驟增 瑪莉亞暴風圈涵蓋中部以北

2018-07-11 00:01

請管中閔接教長 周偉航：讓台大校長案有圓寂的結果

2018-07-10 08:28

今天上午仍要注意強陣風、雨勢

2018-07-11 05:04

氣象局最新風雨預報出爐 明天北市風力比稍早預估小

2018-07-10 22:22

新北今停班停課 北基上班上課

2018-07-10 23:59

台北、基隆11日上班上課 民怨：台鐵停駛怎麼通勤

2018-07-10 23:39

小雞都比母雞強…這些地方沒人要和縣長參選人合照

2018-07-10 10:00

影／抗議年金改革！高雄市1556退休教師提訴願

2018-07-10 17:12

謝文進：從4％出發 參選新竹市長記者會風雨無阻

2018-07-10 17:18

偷拍妙齡女邱俊榮丟官 葉毓蘭：其他被害人快站出來

2018-07-10 08:16

報退被說成反軍改第一槍？蔡鴻圖對報導表不滿

2018-07-10 10:03

快看！竹縣宣布明停班停課 這些區域道路管制勿入

2018-07-10 21:13

白綠分手後 民進黨苦等柯P一晚…明天中常會照開！

2018-07-10 23:40

雙北放假不同調上班否？蔣萬安提醒勞工注意這四件事

2018-07-11 05:49

和台北市不同調 這所大學11日停課

2018-07-10 23:33

內閣改組 5部1會下周大搬風

2018-07-11 00:10

影／「4點之亂」惹怨 柯文哲：下班不要集中一個點

2018-07-10 21:24

王鴻薇：北市10日4點鐘之亂 11日有雙北之亂

2018-07-10 23:40

雙北放假不同調怨聲載道 居住、工作地停班也可不出勤

2018-07-10 22:48

台南市長選情 阿扁認為多人選對黃偉哲有利

2018-07-10 13:32

陳亭妃陣營加入輔選 黃偉哲：民進黨可貴在選後很團結

2018-07-10 11:58

文大宿舍案 雙北教師家長團體籲北市府救救學生

2018-07-10 12:00

持續更新／瑪莉亞強颱來襲 11日交通資訊整理包告訴你

2018-07-11 07:28

颱風瑪莉亞從彭佳嶼北邊過 專家：好事一件

2018-07-10 20:45

放颱風假不同步？李四川：新北11日達停班停課標準

2018-07-10 21:37

要非核又要穩定供電 賴清德：能源轉型從來不是容易的事

2018-07-10 18:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top