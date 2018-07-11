瑪莉亞減為中颱 氣象局：上午11時可望解除陸警

2018-07-11 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中颱瑪莉亞預計將在今天進入中國大陸。圖／擷取自中央氣象局網站 分享 facebook

瑪莉亞颱風已從強烈颱風減弱為中度颱風，中央氣象局簡任技正伍婉華表示，如果瑪莉亞的結構、速度都沒再明顯改變的話，台灣本島可望在上午11時解除陸上警報，海上警報則要等瑪莉亞進到中國大陸以後，結構被破壞、暴風圈縮小以後，時間點約在今天下午。

氣象局資料指出，瑪莉亞今天上午6時的中心位置在馬祖東方約100公里之海面上，以每小時30公里速度向西北西進行。近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。目前，瑪莉亞暴風圈已籠罩台灣中部以北、東北部、東部陸地，各地風雨持續中。

氣象局表示，從9日開始到今天早上6時，較大累積雨量有台北市油坑387毫米、新竹縣白蘭305毫米、苗栗縣鳳美269毫米、新北市信賢派出所254毫米、桃園市高坡國小245毫米、台中市稍來244毫米、宜蘭縣福山植物園206毫米。

另外，彭佳嶼也出現16級陣風、新北市鼻頭角出現14級陣風、連江縣東引出現13級陣風、蘭嶼出現11級陣風、台北市大直也有10級陣風，不過今天過後，本島風速都會逐漸減弱，馬祖仍有可能出現14、15級以上陣風。

氣象局也首度發出強風告警訊息，提醒連江縣居民，所在地即將出現12級平均風或14級陣風以上風力，應停止戶外活動並立即掩蔽。