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北市捷運公車正常營運 基隆到新竹區間車6時恢復行駛

北市捷運公車正常營運 基隆到新竹區間車上午6時已恢復行駛

2018-07-11 06:20聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆到新竹區間車上午6時已恢復。圖/報系資料照
基隆到新竹區間車上午6時已恢復。圖/報系資料照
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臺鐵局今天上午公布最新列車行駛班次，區間列車西部幹線的基隆=新竹間，自上午6時起陸續恢復正常行駛。另外，新竹=彰化間(山線及海線)及人彰化=潮州間也都正常行駛。

其他東部幹線：

1.  樹林=宜蘭=花蓮間：自09:00起陸續恢復正常行駛。

2.  花蓮=台東間：正常行駛。

南迴線(潮州=枋寮=台東)：正常行駛。

對號列車部分：

(一) 西部幹線(基隆=潮州間)

1.  下行：台北=高雄(潮州)自117次(台北09:55)起恢復正常行駛。

　彰化=潮州501次正常行駛。

　台中=高雄101次正常行駛。

　彰化=台東751次正常行駛。

　台中=台東371次正常行駛。

　彰化=潮州167次正常行駛。

2. 上行：高雄(潮州)=台北自112次(高雄06:55)起恢復正常行駛。

(二) 東部幹線(樹林=花蓮、樹林=台東)

1. 下行：台北=花蓮自642次(台北10:11)起恢復正常行駛。

2. 上行：花蓮=台北自561次(花蓮10:19)起恢復正常行駛。

(三) 花東線(花蓮=台東)：正常行駛。

(四) 南迴線(台中=新左營=台東=花蓮)：正常行駛。

各支線部分：

(一) 平溪線、深澳線、內灣線：12:00前停駛。

(二) 六家線：配合查道作業，改自1712次(新竹07:59)、1711次(六家08:29)起恢復正常行駛。

(三) 集集線、沙崙線：正常行駛。

環島觀光列車：51、52次停駛。

五、因應颱風變化，列車最新運行資訊請洽：

(一) 臺鐵局官方網站網址

(二) 臺鐵局24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。

(三) 各就近車站(臺鐵局官方網站有各車站聯絡資訊)。

有關退、換票及改乘相關訊息：

(一) 自本島海上颱風警報發布之日起至解除之日，旅客預定乘車班次因受颱風影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口辦理退票，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣手續費後退票款。

(二) 使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

北市11日上班 捷運公車正常營運

【中央社／報導】

因應台北市正常上班上課，台北捷運各路線、捷運轉乘停車場今天正常營運，聯營公車依平常日班距行駛，台北市與跨雙北市實施調撥車道路段維持管制。

台北市政府交通局凌晨發布新聞稿指出，因河川疏散門仍無法完全開啟，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，中午12時前，開放全市紅黃線（附條件）停車、暫停路邊停車收費。

中午12時後，請車主將停放於北市各橋樑及紅黃線等法定禁止停車處的車輛駛離；違反規定者，將依道路交通管理處罰條例規定，將車輛拖吊移置並處以罰鍰。

台北市聯營公車依平常日班距行駛。因新北市停止上班上課，僅跳蛙公車依平常日班次發車，新北市市區公車維持例假日班距行駛。

交通局呼籲民眾搭車前，利用台北好行APP、大台北公車網或新北市政府公車動態資訊，確認搭乘路線發車情形及時間。

另外，YouBike將等到陸上颱風警報解除後，視狀況恢復營運。貓空纜車也將等到北部地區解除陸上颱風警報、整備完成後，再恢復營運。

交通局提醒民眾，法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及明顯妨礙人車通行處等，禁止臨時停車。

北捷則指出，台北小巨蛋、兒童新樂園、遺失物服務中心、北投會館（游泳池除外）今天正常營運；捷運商品館暫停服務。

台東颱風

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