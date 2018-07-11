降雨增風大 今天空品良好

2018-07-11 05:03 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天受瑪莉亞颱風及其外圍環流影響，風速較強，環保署表示，全台各地及離島地區為「良好」等級。

明後天吹東南風，風速逐漸減弱，環保署表示，受南方雲系北移影響，南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級；北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級。