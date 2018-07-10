北市幼兒園員工住新北免上班 園長怒問：誰顧小孩

2018-07-10 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



雙北11日休假不同調，依據台北市勞動局解釋，勞工居住地或工作地點、及通勤經過的地區，只要有一處宣布停班課，基於安全考量，都可以不用出勤。因此，居住在新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣的勞工，可不用到工作所在地的台北市出勤。而居住在基隆市的勞工，雖然工作地位於台北市需上班，但因通勤行經新北市，也可不用出勤。

不過，台北市上班消息傳出後，幼兒園的園長群組瞬間罵翻天。趙姓園長表示，園內有老師及煮飯阿姨家住新北及桃園，可不用上班，但是園內的學生都家住台北市，父母也多要上班。到時孩子都送到幼兒園，卻沒有足夠的老師照顧，一定會發生師生比超過1比15的規定，若孩子出狀況誰來負責。

趙姓園長也說，教育局規定，園長不得兼任廚工，園內的煮飯阿姨又因家住新北不需上班，那孩子要吃什麼？難道自己帶便當嗎？她怒批市府做決策考量不夠周全，她相信很多幼兒園只要有一人不上班，就可能人手不足。