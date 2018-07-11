頸椎椎間盤突出 美髮師手麻

2018-07-11 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄報導



延緩頸椎退化第一招「頸部內在肌訓練」，在有支撐的軟墊上仰臥，薄毛巾枕著頭，頭部縮下巴並用力往後擠壓毛巾，維持10秒後放鬆，可維持頸椎正確位置，預防肌肉僵硬。 記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 50歲的施姓美髮師兩年來一直覺得左手「麻麻的」，但因工作忙，一直沒就醫檢查，日前天雨路滑，她騎車時打滑摔車，摔倒時牽扯到左頸，隔日症狀加劇，左手無力、麻木，連幫客人剪頭髮都抬不起手，就醫發現頸椎第5、6節及6、7節已椎間盤突出。

收治病患的脊椎外科醫院表示，美髮師得知得接受手術，將突出椎間盤或骨刺切除，一度害怕拒絕，後在醫師建議下接受保守治療，由物理治療師以徒手方式調整頸椎位置，每周一次，3周後麻木、無力感消失，可以開始工作，追蹤後沒再復發。 第二招「伸展胸大肌」：站在牆角一側，手掌貼枕骨後，腳呈弓箭步，手肘倚靠牆角，身體緩慢往前直到胸前緊繃停止15秒。可放鬆胸前肌群，防止駝背造成的脊椎排列不良。 記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

物理治療師楊書念說，頸椎椎間盤突出主要是因長期姿勢不良或外力傷害，造成椎間盤承受過度壓力產生退化，進而向外突出壓迫神經；初期會頸部痠痛、僵硬，持續惡化則有手麻、無力及背痛發生。

楊書念表示，椎間盤退化可視症狀輕重，在手術治療前，先透過徒手治療、運動或姿勢矯正來調整脊椎排列，若獲得改善就不須動刀，建議民眾若有長期手麻、頸部痠痛等症狀，可至醫院檢查，及早獲得治療。

此外，楊書念也提供兩招延緩頸椎退化。第一招「頸部內在肌訓練」，在有支撐的軟墊上仰臥，薄毛巾枕著頭，頭部縮下巴並用力往後擠壓毛巾，維持10秒後放鬆，可維持頸椎正確位置，預防肌肉僵硬。

第二招「伸展胸大肌」：站在牆角一側，手掌貼枕骨後，腳呈前弓後箭蹲姿，手肘倚靠牆角，身體緩慢往前直到胸前緊繃停止15秒結束。其功能為放鬆胸前肌群，防止駝背造成的脊椎排列不良。