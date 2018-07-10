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日本美景一片空白…旅行社小編：四點放假圖片來不及做

2018-07-10 22:37聯合報 記者雷光涵╱即時報導

瑪利亞颱風襲台，今天北北基、桃園等地下午4點起停班、停課，雄獅旅遊粉絲專頁超幽默，下午4點左右貼出夏季旅展的文宣，三個行程的景點照片卻是一片空白，「因為四點放假，圖片來不及做。」

大阪的空白圖片說明是「環球影城，看起來很好玩的那種」，北陸「合掌村，你知道的，那個房子」，北海道「函館山夜景，黑黑亮亮的」。小編註解，沒有圖片，只好請大家發揮想像力了。網友大讚好幽默，「莫名其妙好有畫面」，有人說，「比認真做圖還吸睛！美工要哭哭惹」。有其他粉絲團小編笑回，「沒關係啦，可以用塞在捷運的時間把圖補上，很夠很夠」。

雄獅旅遊小編以「空白美景」獲得盛讚。圖／擷自雄獅旅遊粉專
雄獅旅遊小編以「空白美景」獲得盛讚。圖／擷自雄獅旅遊粉專
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捷運大阪

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