日本美景一片空白…旅行社小編：四點放假圖片來不及做

2018-07-10 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



瑪利亞颱風襲台，今天北北基、桃園等地下午4點起停班、停課，雄獅旅遊粉絲專頁超幽默，下午4點左右貼出夏季旅展的文宣，三個行程的景點照片卻是一片空白，「因為四點放假，圖片來不及做。」