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雙北明停班不同調 住所或工作地停班可不出勤

全台停班課一覽／雙北不同調 北市、基隆明正常上班上課

北台灣雨勢增　5測站累積雨勢破百

2018-07-10 22:28聯合報 記者董俞佳╱即時報導

瑪莉亞颱風影響，北台灣越晚雨勢越增。

根據氣象局統計資料顯示，目前累積雨量前10名包括新北市覽勝橋 127.0 mm、 新北市大桶山 125.0 mm、 新北市福山植物園 112.5 mm、宜蘭縣福山植物園 110.0 mm、新北市信賢派出所 103.5 mm、新竹縣鳥嘴山 88.0 mm、新北市屈尺 88.0 mm、新竹縣鳥嘴山 85.5 mm、新竹縣玉峰 79.0 mm、 桃園市高坡國小 75.0 mm。

瑪莉亞颱風影響，北台灣越晚雨勢越晚越增。圖／擷取自氣象局網站
瑪莉亞颱風影響，北台灣越晚雨勢越晚越增。圖／擷取自氣象局網站
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瑪莉亞颱風氣象局

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