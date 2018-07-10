台鐵西部幹線南下、東部幹線明中午12點前停駛

2018-07-10 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台鐵局今天指出，因應瑪莉亞颱風7月11日，西部幹線下行，中午12點前全部停駛，上行10點前全部停駛，東部幹線中午12點前全部停駛，另有2次環島觀光列車停駛。

台鐵指出，相關資訊可看（http://www.railway.gov.tw/tw/index.html），或者撥打台鐵局24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。

台鐵指出，自本島海上颱風警報發布之日起至解除之日，旅客預定乘車班次因受颱風影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口辦理退票，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣手續費後退票款。另外， 使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

受影響車次如下：

一、 對號列車：

(一) 西部幹線(基隆=潮州間)

1. 下行：台北=高雄(潮州)12:00(513次)前全部停駛。

彰化=潮州501次正常行駛。

台中=高雄101次正常行駛。

彰化=台東751次正常行駛。

台中=台東371次正常行駛。

彰化=潮州167次正常行駛。

2. 上行：高雄(潮州)=台北10:00(118次)前全部停駛。

(二) 東部幹線(樹林=花蓮、樹林=台東)：12:00(624次、217次)前全部停駛。

(三) 花東線(花蓮=台東)：正常行駛。

(四) 南迴線(台中=新左營=台東=花蓮)：正常行駛。

二、 區間列車：

(一) 西部幹線：

1. 基隆=新竹間：12:00前停駛。

2. 新竹=彰化間(山線及海線)：正常行駛。

3. 彰化=潮州間：正常行駛。

(二) 東部幹線：

1.樹林=宜蘭=花蓮間：12:00前停駛。

2.花蓮=台東間：正常行駛。

(三) 南迴線(潮州=枋寮=台東)：正常行駛。

三、 各支線：

(一) 平溪線、深澳線、內灣線：12:00前停駛。

(二) 六家線：10:00前停駛

10:00後視路線開通情形恢復行駛。

(三) 集集線、沙崙線：正常行駛。

四、環島觀光列車：51、52次停駛。