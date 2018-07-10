最新╱颱風影響 虎航20多航班異動
颱風瑪莉亞颱風影響，台灣虎航20多航班明天取消或延飛。虎航指出，基於飛行安全考量，因此有航班異動情形。
-IT200 桃園-東京成田取消
-IT240/IT241 桃園-福岡往返航班取消
-IT301/IT302/IT303/IT305/IT306 桃園-澳門往返航班取消
-IT214/IT215 桃園-岡山往返航班取消
-IT654 桃園-濟州島延至09:10起飛
-IT655 濟州島-桃園延至13:00起飛
-IT307 桃園-澳門延至21:30起飛
-IT308 澳門-桃園延至23:55起飛
-IT230 桃園-沖繩(那霸)延至09:40起飛
-IT231 沖繩(那霸)-桃園延至13:00起飛，唯配合沖繩機場設施限制，旅客請務必於08:10-09:25間完成報到手續
-IT236 桃園-函館延至11:40起飛
-IT237 函館-桃園延至17:20起飛
-IT210 桃園-大阪(關西)延至15:00起飛
-IT211 大阪(關西)-桃園延至19:35起飛
-IT212 桃園-大阪(關西)延至21:20起飛，航班編號改為IT9212
-IT213 大阪(關西)-桃園延至7月12日凌晨01:55起飛，航班編號改為IT9213
-IT217 東京(羽田)-桃園將延至15:00並改由東京成田機場起飛，航班編號改為IT9217
-原7月10日IT2232 桃園-沖繩(那霸)延至7月11日17:55起飛
-原7月10日IT2233 沖繩(那霸)-桃園延至7月11日21:25起飛
-原7月10日IT255 仙台-桃園延至7月11日11:00起飛
-原7月10日IT213 大阪(關西)-桃園延至7月11日09:00起飛，航班編號改為IT9213
-原7月10日IT304 澳門-桃園延至7月11日07:00起飛，航班編號改為IT9304
-原7月10日IT207 名古屋-桃園延至7月11日08:35起飛，航班編號改為IT9207
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