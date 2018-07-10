雙北不同調？新北宣布明停止上班上課 北市10點才宣布

2018-07-10 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 柯永輝 ╱即時報導



新北市政府依據中央氣象局最新天氣預報資料，本市達停班課標準，且考量民眾安全及災後復原工作，於晚上9時宣布明（11）日停止上班及上課。

原本北北基預計同時宣布，但台北市長柯文哲在晚間8點多時自行宣布，要延後到晚間10才宣布，新北市政府卻在9時就先宣布。