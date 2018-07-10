繼北基延後 桃竹也延後到十點宣布

2018-07-10 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



瑪利亞颱風襲台，桃竹苗明天到底要不要停班停課，不少民眾相當關注，原先早上通知將於今晚八點宣布，後又改為九點，現最新消息宣布，將於晚間十點再宣布。

新竹縣時間更改兩次，桃園也更改時間，決定晚間十點在宣布。新竹市、苗栗截自目前為止，也都還未宣布，正評估中。