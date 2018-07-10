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全台停班課一覽／北北基不同步 新北與桃園6縣市明放颱風假

北北基颱風假喬不攏 柯文哲：晚間10點再宣布

打鼾聲音令人怒 醫師建議這樣做

2018-07-10 20:56聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

夜深人靜，枕邊人卻不斷傳來打鼾聲，睡眠被擾令人怒，醫師提醒，鼾聲可能是健康警訊。根據統計，常打鼾的中年人，每四人就有一人罹患阻塞性睡眠呼吸中止症，使心血管疾病風險增高，甚至有猝死危機。

目前全台約45萬人罹患睡眠呼吸中止症，但八成以上民眾未接受適當診治，值得正視。林口長庚醫院耳鼻喉部喉科主任李立昂表示，睡眠呼吸中止症是睡覺時呼吸道反覆塌陷，阻力增加，呼吸變費力，需用口呼吸。由於氣流同時從口鼻流進，速度不同，引起軟顎、懸雍垂震動，發出鼾聲，嚴重恐氣道堵塞，缺氧窒息。

李立昂說，當血中氧氣濃度降到90%以下，心臟為應付急速缺氧，沒有正常休息，長久導致心血管疾病。據研究顯示，打鼾又患睡眠呼吸中止症者患高血壓風險增2.4倍、心血管疾病風險也增3.7倍。

他也發現，中年過胖的男性容易打鼾，但穩定且低頻的鼾聲通常不是病，反而是「打鼾沒規律、音量忽高忽低」者，建議到醫院進行睡眠檢查，當呼吸中止指數每小時大於5次，恐罹睡眠呼吸中止症。

睡眠呼吸中止症該如何治療？台灣睡眠醫學學會理事長李學禹表示，目前有內、外科治療，內科如配戴陽壓呼吸器睡覺，把呼吸道塌陷處像吹氣球一樣撐開，外科則採取手術治療。建議與醫師溝通後，依個人情況選擇療程。

新光醫院耳鼻喉科主治醫師徐英碩說，由於微創機器手臂手術發展，讓切除手術更精進，目前機器手臂手術多用於舌根或會厭阻塞者，因該部位空間狹隘，過往必須將下頷整個剝開，如今透過操控機器手臂進入患者口中，進行切除，可改善8成病況。

徐英碩表示，微創手術優點是傷口小、減少疼痛、恢復快，但仍有風險，術中約小於1%機率可能大量出血、 術後5%患者會出血，14%出現暫時味覺改變及異物感，且目前手術無健保給付，一次要價10萬元以上。

李學禹表示，睡眠呼吸中止症如同高血壓、糖尿病等慢性病，治療目標是控制症狀，不產生重大合併症，無法要求根治。建議病人BMI控制在30以下、養成早睡習慣，避免身體肌肉過度疲勞、仰睡改為側睡、改善鼻塞問題等。

徐英碩也分享好睡三秘訣，分別是陽光、泡澡、讀書。他說，常常宅在家中不接觸陽光，生理時鐘會大亂，人體需仰賴陽光抑制褪黑激素，夜晚時褪黑激素累積到最高才會想睡覺。另外睡前90分鐘泡澡、以讀書代替滑手機，都是助眠方式。

台灣睡眠醫學學會主辦的「打鼾止不住?睡眠呼吸中止症講座」，吸引大批民眾熱烈參與。...
台灣睡眠醫學學會主辦的「打鼾止不住?睡眠呼吸中止症講座」，吸引大批民眾熱烈參與。記者王騰毅／攝影
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台灣睡眠醫學學會主辦的「打鼾止不住?睡眠呼吸中止症講座」，由理事長李學禹（中）、...
台灣睡眠醫學學會主辦的「打鼾止不住?睡眠呼吸中止症講座」，由理事長李學禹（中）、林口長庚耳鼻喉部喉科主任李立昂（左）、新光醫院耳鼻喉科主治醫師徐英碩（右）共同發表演講。記者王騰毅／攝影
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微創手術心血管疾病醫師

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