B肝孕婦服藥 預防垂直傳染

2018-07-10 23:32 聯合報 聯合報 劉怡伶 ／彰化基督教醫院消化系 中心個案管理師



衛福部健保署新增給付規範，血清B型肝炎病毒量高的孕婦，可於懷孕滿27周後使用口服藥治療。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

B型肝炎至今仍是國人肝病一大主因，而母嬰傳染是台灣B型肝炎主要傳染途徑，孕婦產檢12周以前，即安排抽血檢驗HBsAg（B肝表面抗原）和HBeAg（e抗原），兩者如果都呈現陽性，代表病毒濃度高，具高傳染力。

孕婦健康手冊明確指出，B型肝炎帶原孕婦，尤其是e抗原陽性的準媽媽，在懷孕及生產過程中，有很高的機率會垂直傳染給寶寶。雖然民國73年開始全面施打B型肝炎免疫球蛋白及三劑B型肝炎疫苗，大幅降低國內新生兒感染B型肝炎以及小兒肝癌的發生率，但新生兒約有10%的機會可能成為慢性B肝帶原者。

根據文獻，媽媽血液中B肝病毒濃度越高，未來胎兒感染B型肝炎的機率也就越高。高病毒量的媽媽懷孕期間服藥至產後一個月，有98.39%B肝病毒量明顯下降，嬰兒B型肝炎感染率也從10.71%降至0至1.5%，大幅減少垂直傳染機會。

衛福部健保署新增給付規範，今年2月1日起，凡血清B型肝炎病毒量高（HBV DNA≧106 IU/m）的孕婦，可於懷孕滿27周後，開始使用B型肝炎口服抗病毒藥物治療，直至產後四周，降低準媽媽體內B肝病毒量，進而減少傳染給寶寶的機率。相關給付藥物經美國食品藥物管理局（FDA）安全性分級為B級，對胎兒影響小，孕婦可安心服用。

有B型肝炎的準媽媽們可至肝膽胃腸科門診諮詢，由醫師評估治療的需要性。提醒所有B肝帶原者，定期追蹤很重要，包含肝臟超音波及抽血檢驗，長期追蹤，健康才有保障。