半月型微笑討喜 有助求職

2018-07-10 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 /台北報導



若總不習慣笑或皮笑肉不笑,醫師建議,可以透過咬筷子,練習如何自然地露出8到9顆牙的美麗笑容。 記者羅真/攝影 分享 facebook

研究發現,笑容有助人際關係也有助求職,讓人覺得聰明才智較高、被雇用的機會較大。什麼樣的笑容最受歡迎?台北醫學大學口腔醫學院調查發現,半月型笑容,也就是上排牙齒下緣與下唇弧線平行一致的笑,最為討喜。

北醫大口腔醫學院副院長鄭信忠等針對773名20至70歲成人進行調查,結果顯示,若正面微笑,52%以上喜愛半月型微笑,微笑時露出上排8到9顆牙齒剛剛好,分別有33.4%及21.3%的民眾表達喜歡。

什麼樣的側臉笑最討喜?調查顯示,側臉45度時,41.9%的民眾依然偏好上排牙齒下緣與下唇弧線平行一致的笑容;若側半臉,則要再笑開一些。值得一提的是,一般人微笑時不太露出下排牙齒,但60%的民眾認為,正面微笑時,下排牙齒露出一半最好看;若側臉笑,露出四分之一下排牙齒最動人。

鄭信忠認為,微笑有助增加自信心、個人吸引力、人際關係。美國齒顎矯正學雜誌2014年刊登一篇名為「牙齒美學對找工作有影響嗎?(Do dental esthetics have any influence on finding a job?)」的研究,更發現微笑有助求職。

研究者找來10名有齒顎矯正需求的患者,為他們拍下治療前後的微笑照片。再來100名負責為公司招募員工的專業人員評估,結果顯示,具美麗牙齒與笑容的臉,容易讓人覺得聰明才智較高、被雇用的可能性較大,但誠實感與工作效率的評估,沒有顯著差異。

齒列美觀與先天骨骼發育有關,但後天不良生活習慣也有影響。

鄭信忠舉例,長期以口呼吸、吸吮大拇指、咬鉛筆,都可能影響未來咬合異常,而蛀牙、牙周病、掉牙等則影響排列不整。

他建議,要保有健康美麗的齒列,7歲左右、自乳牙換恆牙起,每半年進行口腔衛生檢查,同時檢視齒顎,看看換牙、上下顎發育情形、有無不良的口腔習慣或異常的咬合因子等,降低咬合異常的機率。

鄭信忠強調,在口顎及牙齒功能健康的前提下,微笑的美醜沒有絕對標準,若總不習慣笑或皮笑肉不笑,可透過咬筷子,練習如何自然地露出8到9顆牙的美麗笑容。