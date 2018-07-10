半月型微笑討喜 有助求職

2018-07-10 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北報導



若總不習慣笑或皮笑肉不笑，醫師建議，可以透過咬筷子，練習如何自然地露出8到9顆牙的美麗笑容。 記者羅真／攝影 分享 facebook

研究發現，笑容有助人際關係也有助求職，讓人覺得聰明才智較高、被雇用的機會較大。什麼樣的笑容最受歡迎？台北醫學大學口腔醫學院調查發現，半月型笑容，也就是上排牙齒下緣與下唇弧線平行一致的笑，最為討喜。

北醫大口腔醫學院副院長鄭信忠等針對773名20至70歲成人進行調查，結果顯示，若正面微笑，52%以上喜愛半月型微笑，微笑時露出上排8到9顆牙齒剛剛好，分別有33.4%及21.3%的民眾表達喜歡。

什麼樣的側臉笑最討喜？調查顯示，側臉45度時，41.9%的民眾依然偏好上排牙齒下緣與下唇弧線平行一致的笑容；若側半臉，則要再笑開一些。值得一提的是，一般人微笑時不太露出下排牙齒，但60%的民眾認為，正面微笑時，下排牙齒露出一半最好看；若側臉笑，露出四分之一下排牙齒最動人。

鄭信忠認為，微笑有助增加自信心、個人吸引力、人際關係。美國齒顎矯正學雜誌2014年刊登一篇名為「牙齒美學對找工作有影響嗎？（Do dental esthetics have any influence on finding a job?）」的研究，更發現微笑有助求職。

研究者找來10名有齒顎矯正需求的患者，為他們拍下治療前後的微笑照片。再來100名負責為公司招募員工的專業人員評估，結果顯示，具美麗牙齒與笑容的臉，容易讓人覺得聰明才智較高、被雇用的可能性較大，但誠實感與工作效率的評估，沒有顯著差異。

齒列美觀與先天骨骼發育有關，但後天不良生活習慣也有影響。

鄭信忠舉例，長期以口呼吸、吸吮大拇指、咬鉛筆，都可能影響未來咬合異常，而蛀牙、牙周病、掉牙等則影響排列不整。

他建議，要保有健康美麗的齒列，7歲左右、自乳牙換恆牙起，每半年進行口腔衛生檢查，同時檢視齒顎，看看換牙、上下顎發育情形、有無不良的口腔習慣或異常的咬合因子等，降低咬合異常的機率。

鄭信忠強調，在口顎及牙齒功能健康的前提下，微笑的美醜沒有絕對標準，若總不習慣笑或皮笑肉不笑，可透過咬筷子，練習如何自然地露出8到9顆牙的美麗笑容。