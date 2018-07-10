桃園機場近百國際航班受影響 桃機積極防颱

2018-07-10 19:24 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



瑪莉亞颱風接近台灣，桃園機場到傍晚為止有81個航班受到影響，預估到晚間數字還會增加。桃園機場公司與相關單位10日也完成防颱整備工作，新建的航站南路地下抽水站也完工待命。

桃園機場公司統計，至10日傍晚5時30分為止，入境客機取消53班，貨機2班，共55班：出境客機取消21班，貨機5班，共26班，合計81班。

桃園機場公司10日召集各單位動員防颱，在航站南北路地下道前、中央通道入口、停車場入口等重要地點，備妥沙包並測試防水閘門功能是否正常。空側停機坪及跑滑道部分，確保各排水幹線箱涵順暢，並備有多部大型抽水機、挖土機、發電機等防颱準備設施待命。

桃園機場公司表示，新建航站南路抽水站位在航站南路地下道旁，建造蓄水池容量3500立方公尺，另銜接滯洪池4000立方公尺，總計7500平方公尺。2座防汛水池裝設水位偵測機制，抽水機最大運轉量每秒鐘可提供3.5噸的抽排量，把匯集到蓄水池的雨水自動抽到H排水幹管，排放到埔心溪，避免場站區域淹水。

桃園機場公司10日下午召集各駐站單位舉行防颱會議，針對設施、設備積極進行事前檢視、備品庫存及人員整備。餐飲廠商及聯外客運業者也已完成緊急供餐及待命增班的準備，隨時因應可能出現的突發狀況。

過去颱風侵襲常發生的風速計算爭議，以跑道測得的風速做為是否停用空橋並捆綁防颱的依據。桃園機場公司去年在A2、B2、A9、B9、C10、D10等6個重點機坪設置獨立的風速計，做為空橋停橋或綁橋的數據資料，最大瞬間風速達37浬(8級風)為空橋防護基準，達到48浬(10級風下限)停橋，最大瞬間風速超過55浬(10級風上限)綁橋以維護安全。