母乳哺育有益健康 WHO籲：加強倡導

2018-07-10 19:12 台灣醒報 記者陳恩潔╱台北報導



母乳哺育的提倡行之有年，近日又於世界衛生組織年會引起各國熱烈討論，通過了提倡母乳哺育的決議文。儘管決議過程各國意見分歧，但母乳哺育的諸多好處在科學上卻是不容辯駁。專家估計，若全球新生兒出生6個月內接僅由母乳哺育，將有820,000個幼小生命能因此免於死亡。母乳除了是嬰兒的食物為其補充營養，最重要的是其中多種成分皆能協助嬰兒提高免疫力，免受細菌感染。

母乳哺育最健康

根據《CNN》，WHO發言人指明，母乳是哺育嬰幼兒的最佳方式，而北卡羅萊納大學婦科與孩童健康系副教授阿基里．龐姆克斯則表示，誤用母乳替代食品常使低收入家庭的嬰兒更容易受到感染。

實際上，高收入國家的母乳哺育比例遠低於低收入國家，如愛爾蘭、法國、美國等，每5位孩童即有一位不是由母乳哺育，而在低收入國家中，每25位嬰兒才有一位不是由母乳哺育。不丹、尼泊爾、斯里蘭卡等地區比例更是高達99%以上。

女性是否以母乳育兒與工作環境是否適合哺乳及替代食品取得難易程度相關。皇家助產士學院提出，「在母乳哺育議題上，女性需要的不只是鼓勵，她們需要的是政策及來自社會各層面的支持，以維護此基本人權」，

母乳哺育好處多

《消費者新聞與商業頻道》指出，時常被稱為新生兒「完美食物」的母乳富含易被新生兒消化的乳糖、蛋白質及脂肪，可減少腹瀉及便秘的問題，母乳不僅具備均衡營養，且存有替代食品所沒有的抗體，可有效防止嬰兒耳部感染、氣喘、呼吸道感染及其他疾病，另外也含有能控制嬰兒食慾的瘦體素、類生長激素及其他相關荷爾蒙。

內穆爾兒童健康中心說，「商業化的嬰兒食品為何無法達到母乳的規格? 因為母乳是每一位母親為她的嬰孩客製而成的，無法由工廠複製。」WHO報告也指出，前六個月由純母乳哺育的孩子較不傾向肥胖，且由母乳哺育的嬰孩智商較高。除此之外，哺育嬰兒能協助母親燃燒卡路里，助其恢復生禪前的身材及健康狀態。

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