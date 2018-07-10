解決「需求面科技計畫」 亞洲創新論壇今舉行
為提升我國科技創新決策支援能量，科技部委託國研院科政中心今天舉行「第四屆亞洲創新論壇」及「科技創新評估國際研討會：以評估引領創新」，科技部長陳良基致詞時表示，期待透過論壇協助科技部強化「需求面科技計畫」的規劃能量。
「亞洲創新論壇」邀請亞洲地區10餘國30多位重要智庫首長及專精科技與創新議題的專家，針對三大議題進行交流與討論。而「科技創新評估國際研討會」則將由包括英國曼徹斯特大學教授Edler、清華大學教授簡禎富、日本經產省教授小林直人、韓國KISTEP研究員Kyoung Kim與美國商業部NIST前主任Ruegg等人參與。
陳良基說，透過「亞洲創新論壇」，邀請亞洲各國重要智庫專家就智慧城市、老年化社會科技發展、科技前瞻規劃等議題進行深入研討，除切合我國新南向政策國家戰略方向、聚焦區域創新機會。
他也說，科技部目前正致力於檢討、革新科技計畫審議、管考與中長期效益追蹤與評估機制，以強化科技計畫治理，提升科技計畫執行效益。藉由「科技創新評估國際研討會」，將有助於改革我國科技政策與計畫評估，朝向先進國家所推動具實證基礎的「科技政策科學」的新決策典範邁進。
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