府挺沒有踰越角色 「花媽」Q圖提醒防颱

2018-07-10 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



總統府秘書長陳菊日前一番「農委會應該檢討」的說法，被前立委林濁水質疑「行使總統本身都不宜的直接指揮各部會的權」。陳菊不但對水果產銷提出看法，今天也在臉書提醒國人注意防颱。

今天上午，陳菊先在臉書貼出瑪莉亞颱風動態。下午又指出，根據中央氣象局觀測顯示，瑪莉亞颱風的暴風圈已逐漸觸碰台灣陸地，今晚到明天清晨風雨最大，對彰化及花蓮以北及馬祖地區都將構成威脅，基隆北海岸與馬祖有機會出現11、12級平均陣風，以及13、14級強陣風。

陳菊表示，中央氣象局今年首度推出「颱風強風」告警服務，「提醒各位朋友颱風來襲要注意手機告警訊息，切勿在戶外逗留，更不要進入山區、海邊、河旁嬉戲喔」。

陳菊貼心叮嚀之餘，還附上「花媽」造型的Q版圖案，寫著：「颱風來襲 做好防護、注意安全！花媽關心您」

近來鳳梨等水果盛產導致價格大跌，有果農日前北上抗議，並批評政府收購、加工不夠到位；陳菊上周六出席總統府舉辦的「特色農產市集」，呼籲國人多採購食用台灣農民生產的優質農產品，並表示農委會對加工做了許多努力，但很多農產品在收購與加工過程的銜接，做得不夠好，農委會也應該檢討。陳菊當天還回應媒體詢問，提到對「廢死」看法。

林濁水事後評論指出，總統府秘書長是總統府內務「總管家」，過去依法，是替總統傳達溝通協調，對外沒有自己的政策意見，現在陳菊把這個職務「升級了」，行使總統本身都不宜的直接指揮各部會的權。