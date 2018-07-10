台塑化看油價 下半年估維持75到80美元

2018-07-10 18:15 中央社 台北10日電



台塑石化總經理曹明認為下半年油價維持每桶約75到80美元，且很難突破80美元，主要是美國頁岩油和油國組織增產所致。油價墊高後，估計台塑化第3季每桶價差不如第2季明顯。

台塑企業今天舉行上半年業績說明會。曹明表示，第3季本屬旅遊旺季，汽油和航空用油會上漲，但大陸汽柴油庫存多，出口東南亞量較大，將影響市場價格。

但是在原油市場變化較大，曹明指出，美國頁岩油產量將從目前每天1070萬桶，到第3季增為1080萬桶，最終要到達1100萬桶；美國總統川普並要求沙烏地阿拉伯每天產油由990萬桶擴到千萬桶，7月底可達1010萬桶；俄羅斯也準備增產原油到每天1020萬桶。

照理原油增產，油價應走軟，但曹明說，包括加拿大、委內瑞拉、利比亞等國均因各種因素各自減產數十萬桶，因此油價在第3季難免高檔震盪。台塑化和全球信託公司曾推算，今年第1季油價每桶平均約67.1美元，第2季漲到74.9美元，第3季75美元，第4季約72美元，但很難破80美元價位。

曹明分析，主要是美國制裁伊朗，伊朗揚言封鎖荷莫茲海峽，但此舉會得罪全球用油國，甚至會換來更大的軍事制裁，因此伊朗的行動與油價息息相關。

不過由於目前油價已墊高到每桶75美元，未來再漲有限。曹明也說，每桶原油到成品油的利差至多在11.1美元上下1美元，像第2季大幅反彈的機會不大，或許多少影響獲利，但是台塑化預估，第3季仍有約新台幣20億元的股利業外收入挹注；另外，台塑第3季股利收入估約63億元，南亞約35億元，台化約58億元。

至於台塑第3季配合台塑化歲修，將安排5個廠歲修，台塑董事長林健男估計，所幸第3季有歐美耶誕節需求旺季，第3季營收可能略微季減；台化副董事長洪福源則認為第3季是石化業旺季，加上大陸整體產業庫存不多，市況不會太差，估計第3季營收不會比第2季差，若外在客觀因素影響不多，估計下半年營收會等同於上半年。